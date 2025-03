Predpoveď Carla Sagana spred 30 rokov: Zarážajúce, ako sa zhoduje s dneškom

Astronóm a vizionár Carl Sagan v roku 1995 publikoval knihu s názvom „Svet v tieni démonov: Veda ako sviečka v temnote“. Publikácia slúži ako obhajoba vedy a vedeckých postupov, no rovnako obsahuje predpoveď o možnej budúcnosti Spojených štátov, ktorá sa nápadne podobá na ich súčasný stav.

Ako približuje portál Big Think, teória hovorí o dystopickej spoločnosti, pre ktorú je typický konflikt, nejasnosť a nedôvera voči autoritám.

Na Saganovu teóriu si na sociálnych sieťach spomenuli aj viacerí používatelia vrátane používateľa X Charlesa Bergquista. Ten sa v príspevku s jej znením pýta, či mal Sagan krištáľovú guľu alebo stroj času.

Suspecting Carl Sagan had either a time machine or a crystal ball.



Ok, probably the time machine. pic.twitter.com/zpKH1HUYhz