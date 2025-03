Polícia hľadá 48-ročného muža, v roku 1995 na neho vydali zatykač

Polícia pátra po 48-ročnom Cyrilovi Fodorovi z Banskej Bystrice, na ktorého okresný súd vydal ešte v roku 1995 príkaz na zatknutie pre trestný čin krádeže a trestný čin poškodzovania cudzej veci. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

„Menovaný sa dlhodobo ukrýva v zahraničí. Jeho pohyb a miesto pobytu nie je známe,“ uviedla polícia.

Foto: facebook.com/KRPZBB

Ak by niekto vedel poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli napomôcť k jeho vypátraniu, nech to oznámi na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.