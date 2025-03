PS vyzýva vládu, aby odložila fungovanie transakčnej dane aspoň o jeden štvrťrok

Zavádzanie novej dane z finančných transakcií, ktorú začnú podnikatelia platiť od 1. apríla tohto roka, sprevádza neistota a chaos. Opozičné Progresívne Slovensko (PS) preto vyzýva vládu, aby odložila jej fungovanie minimálne o jeden štvrťrok. Uviedli to predstavitelia hnutia na stredajšej tlačovej konferencii.

Ľuďom na Slovensku sa podľa predsedu PS Michala Šimečku už teraz žije veľmi ťažko a trpia drahotou, nefungujúcimi službami štátu, rozbitými cestami či problémami v zdravotníctve. „Akoby toho nebolo málo, tak o dva týždne prichádza transakčná daň so všetkým tým chaosom, povinnosťami, neistotou, zvýšenými nákladmi a cenami, ktoré s tým súvisia. Iba pripomeniem, že je to daň, ktorú skoro nikto na svete nemá,“ zdôraznil opozičný poslanec.

Ide podľa neho o daň, pri ktorej nikto presne nevie, ako sa bude platiť a nechcú ju ani viacerí členovia vládnej koalície. Pripomenul, že PS bolo od začiatku proti transakčnej dani a chcelo ju zrušiť na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá však nebola zvolaná.

„Chcem vyzvať vládu v tejto chvíli k jednej veci. Zastavte tú daň ešte teraz, kým sa to dá. Ten zákon už je účinný od 1. januára, ale to, čo sa v tejto chvíli ešte dá urobiť, je odklad povinnosti plnenia. Keďže to sprevádza tak obrovský chaos a neistota a nikto na to nie je pripravený, ani naše úrady, tak odložte povinnosť platenia tej dane minimálne o jeden kvartál,“ vyzval Šimečka. Dá sa to podľa neho stihnúť prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na najbližšej schôdzi NR SR, ktorá má začať budúci týždeň v utorok (25. 3.).

„Všetci vieme, že transakčnú daň treba kompletne zrušiť. Nielenže je to ekonomický nezmysel, ktorý bude dusiť našu ekonomiku, prinesie ďalšiu vlnu zdražovania, ale môže priniesť aj krach množstva slovenských firiem,“ vyhlásil podpredseda PS Michal Truban. Keďže je daň nepremyslená, vznikajú podľa neho mnohé sporné situácie, ktoré musia namiesto štátu riešiť banky a podnikatelia.

Ak nie je koalícia ochotná transakčnú daň zrušiť, rovnako vyzval na jej odloženie aspoň o jeden štvrťrok. „Aby štát, banky a podnikatelia dostali priestor vyriešiť nejasnosti, ktoré teraz prax ukázala. Naozaj nie je fér, aby podnikatelia doplatili na babráctvo tejto vlády,“ dodal opozičný poslanec.