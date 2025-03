Macron: Francúzsko navýši investície do letectva a jadrového odstrašovania

Približne 1,5 miliardy eur má krajina investovať len do miestnej leteckej základne. V budúcnosti by tamojšie sily mali posilniť dve nové eskadry s asi 40 stíhacími lietadlami Rafale. Na základni by mali byť umiestnené tiež hypersonické jadrové rakety.

„Naša krajina a náš kontinent musí pokračovať v obrane, vyzbrojovaní a príprave, ak sa chceme vyhnúť vojne,“ uviedol Macron. „Jadrové odstrašovanie je historická a základná súčasť francúzskej obrany,“ dodal.

„To, čo dnes oznamujem v Luxeuil je dôležitý krok pre francúzske jadrové odstrašovanie, pre našu armádu a, samozrejme, pre naše letecké a vesmírne jednotky,“ pokračoval Macron.

Francúzsky prezident tiež oznámil v krátkodobom horizonte navýšiť rozpočet na obranu, ktorý už bol na obdobie 2019 až 2030 zvýšený približne dvojnásobne.

„Nikto nevie čo sa stane v najbližších mesiacoch a rokoch. Chcem, aby sme boli pripravení. Chcem, aby sme sme boli chránení. Francúzske vojsko je bezpochyby najefektívnejšia, najobsiahlejšia a najlepšie vycvičená armáda na kontinente,“ dodal Macron.