Bruce Willis, známy zo Smrtonosnej pasce i Pulp Fiction, slávi 70. narodeniny

Prvé hlavné úlohy stvárnil už koncom 80. rokov minulého storočia. Celosvetovo obľúbenou sa stala postava detektíva Johna McClanea z akčného filmu Smrtonosná pasca (1988). Nemenej kultová postava, ktorú stvárnil Bruce Willis, bola aj rola boxera Butcha Coolidgea z legendárnej snímky Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994). Dnes (19. marca) má americký herec, producent, ale aj hudobník, 70 rokov.

Obľúbený herec sa predstavil sa aj v známych sci-fi filmoch 12 opíc (1995), Piaty element (1997), či Armageddon (1998). Jednou z parádnych úloh Brucea Willisa je terorista Šakal v rovnomennej snímke z roku 1997. Celkovo nakrúcal až v šialenom tempe, v priebehu dvoch rokoch (2021-22) účinkoval v 21 filmoch a potom oznámil koniec hereckej kariéry zo zdravotných dôvodov.

Bruce Willis, celým menom Walter Bruce Willis, sa narodil 19. marca 1955 v nemeckom meste Idar-Oberstein. Vtedajšia Nemecká spolková republika (NSR) bola miestom jeho narodenia z dôvodu pôsobenia jeho otca v jednotke ozbrojených síl Spojených štátov amerických (USA), ktorá sa nachádzala práve v NSR. Jeho otec sa oženil s Nemkou, ale po dvoch rokoch od narodenia herca sa rodina presťahovala do New Jersey.

Po skončení strednej školy vystriedal budúci filmový akčný hrdina viacero zamestnaní, zarábal si ako pumpár, kamionista a automechanik. Túžil však po hereckej kariére, a preto napokon vyštudoval umeleckú školu Montclair State College v New Jersey. Po jej absolvovaní sa presťahoval do New Yorku, kde začínal v reklamách a v divadlách na Broadwayi. Prvé menšie filmové úlohy odohral v trileri The First Deadly Sin (r. Brian G. Hutton, 1980), alebo v dráme Sidneyho Lumeta Rozsudok (1982).

Debutovej hlavnej filmovej úlohy sa dočkal v romantickej komédii Schôdzka naslepo (1987), v ktorej si zahral po boku Kim Basingerovej. Ešte predtým sa však úspešne zhostil hlavnej postavy v seriáli Mesačný svit, ktorý sa začal vysielať v roku 1985. Postava šéfa detektívnej kancelárie mu v roku 1987 vyniesla aj Zlatý glóbus.

K veľkým hollywoodskym filmovým hviezdam sa definitívne zaradil rolou detektíva Johna McClanea v akčnom diváckom hite z roku 1988 Smrtonosná pasca, ktorý režíroval John McTiernan. K tejto postave sa vrátil aj pokračovaniach Smrtonosná pasca 2 (r. Renny Harlin, 1990), Smrtonosná pasca 3 (r. John McTiernan, 1995) a Smrtonosná pasca 4.0 (r. Len Wiseman, 2007) a Smrtonosná pasca: Opäť v akcii (r. John Moore, 2013).

Po úspechoch prvej a druhej Smrtonosnej pasce, ktorých dej sa odohráva počas Vianoc, a preto patria dodnes k vianočnej ponuke televízneho vysielania, si Willis zahral v mnohých snímkach, ktoré sa radia k akčnej klasike. Patria medzi ne Posledný skaut (r. Tony Scott, 1991), Hudson Hawk (r. Michael Lehmann, 1991), Posledný zostáva (r. Walter Hill, 1996), Šakal (r. Michael Caton - Jones, 1997), Stav ohrozenia (r. Edward Zwick, 1998), Rukojemník (r. Flrent-Emilio Siri, 2005), 16 blokov (r. Richard Donner, 2006), Expendables: Nezničiteľní (r. Syvester Stallone, 2010), alebo Expendables 2 (r. Simon West, 2012). Medzi divácky obľúbené patria aj akčné komédie Môj sused zabijak (r. Jonathan Lynn, 2000), Môj sused zabijak 2 (r. Howard Deutch, 2004), RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční (r. Robert Schwentke, 2010), alebo RED 2 (r. Dean Parison, 2013).

Willis však nepatrí len ku klasickým predstaviteľom akčných hrdinov. Jeho všestranný herecký talent a zmysel pre humor využili aj filmoví tvorcovia, ktorí aj akčným snímkam dávajú širší význam a kontext. Medzi takých patrí Quentin Tarantino a Willisa obsadil do dnes už kultového filmu Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994). V snímke, ktorú ocenili Zlatou palmou na filmovom festivale v Cannes, stvárnil boxera Butcha Coolidgea a rozohral viacepizódne gala po boku Johna Travoltu, Samuela L. Jacksona, Umy Thurmanovej a plejády ďalších.

Aj iný nekonvenčný režisér Terry Gilliam, bývalý člen skupiny Monty Python's, obsadil Willisa do netradičnej sci-fi snímky 12 opíc (1995), v ktorej jednu z úloh stvárnil aj Brad Pitt. Medzi originálne sci-fi filmy, v ktorých dominoval Willis, patrí Piaty element (1997) Luca Bessona. Komerčne úspešný sci-fi film v hlavnej úlohe s Willisom je triler Armageddon (r. Michael Bay, 1998).

Osobité filmy vo filmografii Willisa su aj hororová komédia Roberta Zemeckisa Smrť jej pristane (1992), v ktorej si zahral po boku Meryl Streepovej a Goldie Hawnovej, tiež mysteriózny triler Farba noci (1994) režiséra Richarda Rusha, či ďalšie akčné „kultovky“ Sin City – mesto hriechu (2005) a Sin City 2 (2014), na ktorých sa podieľali Robert Rodriguez, Frank Miller a Quentin Tarantino.

Okrem herectva sa Willis venoval aj filmovej produkcii a hudbe. Mal spoločnosť Willis Brothers Films a hrával v skupine The Accelerators, s ktorou vydal dva albumy. So Sylvestrom Stallonem a Arnoldom Schwarzeneggerom zakladal sieť reštaurácii Planet Hollywood.

Prvá manželka Brucea Willisa bola Demi Moore, z trinásťročného vzťahu má tri dcéry. V roku 2009 sa herec druhýkrát oženil s modelkou Emmou Hemingovou, s ktorou má dve dcéry. V roku 2022 oznámil koniec hereckej kariéry, keď mu diagnostikovali afáziu a o rok neskôr aj frontotemporálnu demenciu.