Blanár sa vyjadril k telefonátu Trumpa s Putinom

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu privítal mierové úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v utorok telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje na základe príspevku slovenského ministerstva zahraničných vecí na sociálnej sieti Facebook.

„Obaja predstavitelia sa zhodli na potrebe vzájomnej komunikácie a hľadania udržateľných riešení, aby sa podobné konflikty už neopakovali. O to silnejšie posolstvo je to v roku, kedy si pripomíname 80. výročie od konca druhej svetovej vojny. Ak máme odovzdať niečo budúcim generáciám, tak je to najmä mier,“ uviedol Blanár.

Ruský prezident podľa vyhlásenia Kremľa po telefonáte súhlasil s Trumpovým návrhom, aby Rusko a Ukrajina na 30 dní zastavili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru. Putin dal príslušný rozkaz ruskej armáde.

Lídri sa v telefonáte dohodli, že Rusko a Spojené štáty vytvoria expertné skupiny pre ukončenie vojny na Ukrajine. Putin Trumpovi povedal, že je pripravený sa spoločne usilovať o trvalé riešenie situácie. Zároveň však podotkol, že musí ísť o riešenie, ktoré bude „komplexné, udržateľné a dlhodobé“ a ktoré bude zohľadňovať bezpečnostné záujmy Ruska a základné príčiny konfliktu.

Putin takisto stanovil úplné zastavenie zahraničnej vojenskej pomoci aj výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou ako podmienku ukončenia vojny. Označil to za kľúčové preto, aby sa konflikt neeskaloval a aby sa jeho riešenie presmerovalo do politickej a diplomatickej roviny.