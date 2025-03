Informátor z Kremľa: Putin vykazuje príznaky vážneho ochorenia

Ruský prezident Vladimir Putin má zdravotné problémy a možno prekonal aj menšiu mŕtvicu. Uviedol to bývalý kremeľský hovorca pre denník Daily Express .

Špekulácie okolo Putinovho zdravia sa šíria už roky a viacerí tvrdia, že ruského prezidenta trápia rôzne zdravotné problémy, od Parkinsonovej choroby až po rakovinu.

Abbas Galjamov, ktorý písal Putinove prejavy počas jeho prvých dvoch prezidentských funkčných období až do roku 2008, sa domnieva, že jeho bývalý šéf pred dvoma rokmi prejavil známky vážnejších zdravotných problémov.

Pre denník Daily Express povedal: "Určite má nejaké problémy. Novinári píšu o rakovine, ale to, čo sme videli v roku 2022, vyzeralo skôr ako následky minimŕtvice."

Ruského prezidenta zaznamenali, ako sa nekontrolovateľne trasie počas stretnutia s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Na záberoch bolo vidieť, ako sa Putinovi nezadržateľne chvie ruka a strnulo kráča k svojmu kľúčovému spojencovi.

V roku 2024 zachytili kamery aj moment, kedy Putinovi začali nekontrolovateľne triasť nohy, čo mnohí pripisujú prejavom Parkinsonovej choroby. Došlo k tomu počas jeho príhovoru v kazašskom hlavnom meste Astana 28. novembra.

Vo februári tohto roka si niektoré médiá všimli zvláštnu jazvu na čele Vladimira Putina. Jazva bola dobre pozorovateľná počas jeho vystúpenia na Fóre pre budúce technológie 21. februára. Len niekoľko dní predtým sa objavila aj na fotografiách z jeho návštevy v Saudskej Arábii. Pôvod jazvy je dodnes neznámy, Kremeľ sa k nej nevyjadril.

