Karvašová: USA nehľadajú spoluprácu s EÚ, prenechávajú priestor Číne

Za takýto ústup považuje aj rozhodnutie administratívy Donalda Trumpa rušiť programy agentúry USAID. „Kto nahradí takýto typ prítomnosti USA vo svete? Samozrejme, že to bude Čína, ktorá to vníma ako príležitosť,“ tvrdí Karvašová.

V obchodnej oblasti, kde majú podľa nej USA a Európska únia (EÚ) spoločný záujem čeliť neférovým obchodným praktikám z Číny, dnes Karvašová nevidí spoluprácu, ale skôr konfrontáciu. „Spojené štáty touto politikou ustupujú Číne, namiesto toho, aby hľadali spojencov, ktorí vnímajú Čínu rovnako rizikovo,“ povedala.

Ekonomický model vzťahov medzi USA a EÚ je podľa nej postavený na obchode a spolupráci, zavádzanie ciel aktuálnou americkou administratívou ho však naštrbuje. „Momentálne nevidím v Spojených štátoch partnera, ktorý by mal záujem o dohodu. Zaviedli 25-percentné clá na oceľ a hliník, od 2. apríla čakáme ďalšie, dodatočné clá od Donalda Trumpa. Čakáme, kedy príde téma automobilov,“ konštatovala Karvašová.

Pripomenula vysoký podiel na HDP, ktorý na Slovensku tvorí automobilová výroba. „Politika Donalda Trumpa, kde využíva clá ako zbraň, poškodzuje európsku aj slovenskú ekonomiku. Téma, akým spôsobom budeme chrániť priemysel, by mala byť témou číslo jedna,“ povedala.

Pripomenula, že Európska únia prijíma vo vzťahu k americkým clám recipročné opatrenia. „Ale vieme, že obchodné vojny nemajú víťazov, iba porazených a na konci dňa to zaplatí spotrebiteľ. Aj v Spojených štátoch,“ tvrdí Karvašová.

Prebiehajúce stretnutia amerických a ruských predstaviteľov s témou konfliktu na Ukrajine považuje Karvašová zatiaľ skôr za vzájomné konzultácie ako plnohodnotné mierové rokovania. „Spojené štáty konzultujú s Ruskou federáciou, snažia sa identifikovať, čo sú pre nich podmienky, za ktorých sú ochotní prestať útočiť na Ukrajinu,“ povedala s tým, že USA sa rovnako snažia identifikovať pozície Ukrajiny.

Ale na mierových rokovaniach podľa nej musí byť okrem USA, Ukrajiny a Ruska prítomná aj Európska únia, keďže sa úzko dotýkajú aj bezpečnosti európskych štátov. Súčasťou rokovaní musia byť podľa Karvašovej aj bezpečnostné garancie po skončení ozbrojeného konfliktu. „Myslím si, že je to výzva na tento rok. Že tento rok potrebujeme dosiahnuť trvalý a udržateľný mier na Ukrajine. Ale na to potrebujeme, aby nielen Európska únia, Spojené štáty a Ukrajina, ale aj Rusko súhlasilo s budúcou podobou európskej bezpečnosti,“ konštatovala.

Pripomenula, že sa na európskej úrovni formuje koalícia ochotných štátov, ktoré by sa po uzatvorení mieru podieľali na vytvorení medzinárodných síl garantujúcich jeho udržateľnosť. Slovensko podľa Karvašovej nemusí byť súčasťou tejto vojenskej sily, malo by však byť pri rokovaniach o zaistení európskej bezpečnosti. „Mali by sme sedieť za stolom, kde sa týchto veciach diskutuje. Dnes za týmto stolom nesedíme,“ podčiarkla. Za oprávnené považuje úvahy o zvýšení európskych výdavkov na obranu vrátane zvýšenia podielu obranných výdavkov jednotlivých štátov nad úroveň dve percentá HDP. „Bez bezpečnosti neexistuje prosperita,“ zdôraznila Karvašová.