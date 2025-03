UFO v srdci prírody: Kde ho nájsť?

Bratislavské UFO netreba snáď nikomu predstavovať. Dominanta na Moste SNP však v roku 2023 získala konkurenciu na strednom Slovensku. Stojí za ňou umelec Oto Hudec a kultúrna organizácia Periférne centrá.

Kde ho nájsť?

Objekt s názvom DBSP 01 sa nachádza uprostred lúky nad obcou Dúbravica v Banskobystrickom kraji. Odľahlá oblasť už niekoľko rokov slúži ako pomyselné „maliarske plátno“ Periférnych centier. V minulosti stál na tomto mieste rebrík do neba, ktorý poskytoval výhľady na okolitú krajinu až po Nízke Tatry.

Objekt je viditeľný aj na mape, nachádza sa na lúke za obcou Dúbravica; Foto: Google Maps

Stredoslovenskú obec si Hudec vybral nie náhodou. „K Dúbravici mám veľmi vrúcny vzťah, keďže som tam strávil dlhší čas na rezidencii Periférnych centier, práve keď som tvoril tento objekt,“ uviedol pre Info.sk.

Hudec už v minulosti vystavoval svoje diela na verejnosti. Známa je napríklad Vlajka modrej planéty, ktorá okrem iného viala aj na festivale Pohoda. „Mnoho mojich diel však vzniká v prírode a pre prírodu hrávam aj improvizovanú hudbu, ktorú zaznamenávam formou videí,“ uviedol umelec.

DBSP 01

Dúbravické dielo s názvom DBSP 01 znázorňuje vesmírny objekt, no zároveň včelín, ktorý mal poslúžiť miestnemu včelárovi pri hľadaní zrkadlovej planéty. Celý príbeh, ktorý sprevádza vznik a význam inštalácie, mapuje publikácia Mirror Land.

Názov DBSP 01 je skratkou z anglického „Dúbravica Beekeeper's Space Program“ - Vesmírny program včelára z Dúbravice. Príbeh vesmírneho objektu hovorí o tom, ako ho zostrojil včelár, ktorý chcel zachrániť svoje včely pred klimatickou zmenou na Zemi hľadaním „náhradnej“ planéty. Bájna Mirror Land pritom netrpí žiadnymi škodlivými následkami ľudskej činnosti na ekosystém.

Vnútro inštalácie dnes nie je prístupné pre verejnosť, v budúcnosti sa to však môže zmeniť. Foto: Denisa Pšenová

Vesmírny objekt má podľa Hudeca viesť návštevníkov k zamysleniu, pobaveniu či prekvapeniu, no zároveň nevylučuje, že miesto je vhodné aj na fotenie. „Pre mňa objekt funguje spolu s príbehom. Vzniká akýsi mýtus - čo ak ide o skutočnú vesmírnu loď skutočného včelára - kozmonauta, ktorý sa vrátil zo zrkadlovej zeme, a teraz sa niekde túla po kraji,“ pýta sa.

Inštalácia bola dlhší čas umiestnená pri budove dúbravickej škôlky. Do lokality nad obcou ju preniesli v roku 2023. V súčasnosti sa s ňou nedá manipulovať, no je možné, že v budúcnosti sprístupnia jej vnútro verejnosti. „Zvažujeme, že časom ju otvoríme pre verejnosť, alebo dovnútra nainštalujeme úle so včelami,“ dodal Hudec.