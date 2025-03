Migaľ: Dospeli sme k dohode, ktorá umožní podporovať vládu a pracovať pre ľudí

Skonštatovali to vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti. Zdôraznili, že im nikdy nešlo o funkcie ani osobné výhody, ale o konkrétne výsledky. Nechcú preto iba kritizovať, ale aj prevziať zodpovednosť.

„Po náročných a zdĺhavých rokovaniach sme dospeli k dohode, ktorá nám umožní ďalej podporovať programové vyhlásenie vlády a zároveň udržať dôraz na to, čo je skutočne dôležité, aby vláda aj parlament pracovali v prvom rade pre ľudí. Nikdy nám nešlo o žiadne funkcie ani osobné výhody, išlo nám o to, aby politika nezostala len v rovine sľubov, ale aby prinášala konkrétne výsledky pre každého, kto na Slovensku žije,“ napísal Migaľ s tým, že spolu s poslancami urobili všetko pre to, aby mohli dobré vízie reálne presadiť.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podpísal v utorok dohodu s Migaľom a Šalitrošom, ktorá vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v Národnej rade SR. O ďalšom postupe bude podľa svojich slov informovať v najbližších hodinách a dňoch. Fico sa poďakoval aj poslancovi za Hlas-SD Jánovi Ferenčákovi za prístup k vyriešeniu situácie.

Migaľa a Šalitroša v januári vylúčili z Hlasu-SD, šéf strany Matúš Šutaj Eštok ich vtedy označil za vydieračov, ktorí sa neriadili hodnotami strany. Ferenčák v strane ostal. Migaľ sa pred niekoľkými dňami stretol s lídrom opozičného PS Michalom Šimečkom, s ktorým hovoril aj o tom, aké témy ich spájajú a aké rozdeľujú.

So skupinou nespokojných poslancov rokoval premiér v súvislosti so zabezpečením ich podpory vláde. Po úprave koaličnej zmluvy sa Hlas-SD vzdal ministerstva investícií, ktoré prešlo pod Smer-SD. O poste ministra investícií sa malo rokovať s poslancami okolo Migaľa.