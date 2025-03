VšZP odhalila závažné chyby u poskytovateľov jednodňovej starostlivosti. Prehodnotí s nimi zmluvy

Patria medzi ne napríklad neprehľadné úväzky lekárov, nedostatočné personálne zabezpečenie, nesprávne nahlasovanie údajov či poplatky pre pacientov. Na základe zistení VšZP od apríla s niektorými poskytovateľmi prehodnotí zmluvné vzťahy. Riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

„VšZP v priebehu prvých mesiacov roku 2025 pristúpila k vykonaniu kontrol u poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Skontrolovala 172 pracovísk celkovo u 97 zmluvných poskytovateľov. (...) Našou snahou je mať istotu, že poskytovatelia, ktorí sú zmluvnými partnermi VšZP, poskytujú dokonalú starostlivosť pre našich poistencov,“ povedal Jurových.

Kontrola preukázala, že desať percent pracovísk a 15 percent poskytovateľov zamestnáva výhradne lekárov zo štátnych nemocníc. U približne tretiny poskytovateľov a 26,5 percenta pracovísk tvoria lekári zo štátnych nemocníc polovicu a viac personálu. „Ak by lekár skutočne pracoval na plný úväzok v nemocnici a súčasne na plný úväzok aj v rámci pracoviska JZS, znamenalo by to, že denne odrobí 16 a viac hodín, čo nie je v ľudských silách dlhodobo udržať,“ poznamenala poisťovňa.

Zo zistení tiež vyplýva, že 25 percent pracovísk a 30 percent poskytovateľov vyžaduje od poistencov povinné poplatky. Na druhú stranu, rovnako 25 percent pracovísk a 30 percent poskytovateľov poskytujú služby bez poplatkov. „Budeme sa pýtať, ako je možné, že niekto vie pracovať bez poplatkov a niekto vyžaduje od poistencov ďalšie doplatky,“ poznamenal Jurových.

Kontrola taktiež odhalila, že viacerí poskytovatelia nemajú webové stránky a 30 percent nezverejňuje cenníky poplatkov online, čo znemožňuje pacientom praktickú orientáciu a jasný prehľad o doplatkoch. Poukázala tiež na personálnu poddimenzovanosť u niektorých poskytovateľov. „VšZP vníma personálne poddimenzovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako šetrenie na úkor zdravia pacienta, čo nemieni podporovať,“ poznamenal riaditeľ poisťovne.

Na základe zistení VšZP prijme viaceré opatrenia. Keďže jej zmluvy s poskytovateľmi JZS končia 31. marca, poisťovňa prehodnotí svoje zmluvné vzťahy. „VšZP bude v prípade nezrovnalostí v nahlásených údajoch o úväzkoch lekárov, ktoré mali vplyv na hodnotiace parametre a cenotvorbu, využívať svoje právo prepočtu úhrad v zmysle kontrolných zistení. Pri závažných nedostatkoch v personálnom obsadení a materiálno-technickom vybavení budeme informovať aj príslušné orgány vydávajúce povolenia na výkon činnosti,“ vysvetlila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.

Poisťovňa zároveň zdôrazňuje, že výsledky zistení budú mať priamy vplyv na nastavenie budúcich zmluvných vzťahov, vrátane výšky limitov a siete zmluvných pracovísk. „Pri všetkých našich krokoch však budeme prihliadať na to, aby nebola ohrozená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov,“ dodala Slivková.