PS vyzýva strany, aby podporili návrh o zvýšení bezpečnosti na školách

Priniesť by mal lepšiu informovanosť školských zariadení o "problémových" žiakoch a posilniť právomoci škôl. Predstavitelia hnutia o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii. Návrh je predložený na rokovanie Národnej rady (NR) SR.

PS navrhuje, aby pri prestupe problémového žiaka na inú školu alebo nástupe na strednú školu bola pôvodná škola povinná poskytnúť o ňom všetky potrebné informácie. Takisto by mali byť povinní aj plnoletí žiaci a zákonní zástupcovia informovať školu o všetkých dôležitých okolnostiach takéhoto žiaka. Informácie by mali poskytnúť aj všetky inštitúcie, ktoré s problémovým žiakom pracovali, teda napríklad probační a mediační úradníci. V prípade závažných incidentov by mala byť škola povinná informovať políciu či sociálnu kuratelu.

Ak by bol žiak dočasne vylúčený z prezenčného vzdelávania a vzdeláva sa dištančne, v tomto čase by mal podľa návrhu PS absolvovať odborné vyšetrenia, ktoré by určili ďalšiu vzdelávaciu cestu. Zaviesť by sa mali pravidlá, aby nedošlo k zneužívaniu tohto nástroja. Návrh hovorí aj o možnosti dočasne vylúčiť z prezenčnej výchovy žiaka, ktorý predstavuje ohrozenie. Možné by to bolo na maximálne desať dní a iba po predchádzajúcom vyjadrení zariadenia poradenstva a prevencie.

Poslankyňa Tina Gažovičová (PS) zdôraznila, že sa treba zamerať na podporu žiaka s problémovým správaním. „Treba zabezpečiť podporu agresora, je to symptóm iných jeho ťažkostí či porúch správania, často to bývajú traumatizovaní ľudia, ktorí nespracovaný hnev obracajú navonok a vytvárajú ďalšie problémy až tragédie,“ pripomenula. Ak by mal žiak nastúpiť na individuálny učebný plán, mal by podľa návrhu najprv absolvovať odbornú diagnostiku.

V reakcii na násilie na školách i tragédiu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi prišlo ministerstvo školstva s ďalšou smernicou o šikanovaní, tá však s prípadom podľa poslankyne Ingrid Kosovej (PS) súvisí len okrajovo. Žiada preto od ministerstva komplexné a systémové riešenia, ktoré ale nesmú byť založené na trestajúcej spravodlivosti.