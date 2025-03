Richard Raši vytýka Majerskému rozdeľovanie dotácií a čerpanie eurofondov

Podľa Rašiho idú obciam a mestám, na čele ktorých stoja starostovia a primátori za KDH. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v Prešove Raši rovnako poukázal na závažné nedostatky v čerpaní eurofondov zo strany PSK.

„Keď rokuje výjazdová vláda, tak všetkým obciam pridelí nejaké prostriedky bez ohľadu na to, aká je politická príslušnosť. Keď ich rozdeľuje pán Majerský, tak z 93 starostov KDH je úspešných 26, ale napríklad z 92 starostov za stranu Hlas-SD je úspešných osem a zo 48 starostov za stranu Smer-SD je úspešných päť. Čiže robí presný opak, ako hovorí, vodu káže a víno pije,“ uviedol Raši.

„Výzva predsedu PSK, ako dotačná schéma, tu bola aj v minulosti. Predchodca pána Majerského na pozícii predsedu samosprávneho kraja mal túto výzvu trikrát. V roku 2012, 2014 a 2016. Za tri roky v sume celkovo 90.000 eur. Milan Majerský rozhoduje sám, tak, ako chce. Za šesť rokov na dotáciách na základe svojho vlastného rozhodnutia rozdelil 2.185.000 eur,“ doplnil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Kaliňák.

Podľa poslanca NR SR Richarda Eliáša (Hlas-SD), poslanca PSK a krajského predsedu strany Hlas-SD v Prešovskom kraji v rámci výjazdových rokovaní vlády pre okresy Vranov nad Topľou, Humenné a Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktoré absolvoval, finančné prostriedky dostala každá z obcí v jednotlivých okresoch. Je to podľa neho spravodlivé.

Čo sa týka čerpania eurofondov Majerský podľa Rašiho v minulosti deklaroval, že má pripravené projekty v hodnote jednej miliardy eur.

„Pritom ich má Prešovský kraj pridelených 300.000.000 eur. Faktom ale je, že od 1. januára 2021 doteraz je vyčerpaná jedna veľká nula, ale čo je najhoršie, nie sú schválené ani projektové zámery, ktoré sú základom toho, aby sa vôbec mohlo ísť do výziev na čerpanie eurofondov, do podpisovania zmlúv a do ich čerpania,“ skonštatoval Raši s tým, že napriek deklarovanej pripravenosti projektov je schválených iba 50 percent projektových zámerov, čo je vzhľadom na piaty rok programového obdobia neuspokojivé.

Ako doplnil, do dvoch mesiacov administratívne zvládnu, čo im príde z PSK. „Nemôžme po štyroch rokoch stále nevedieť, čo k nám z PSK príde,“ vysvetlil Raši a Majerského vyzval, aby prestal rozprávať a začal pracovať.

Podľa hovorkyne PSK Daše Jeleňovej, čerpanie takzvaných regionálnych eurofondov je závislé od vyhlásenia výziev, ktoré má v rukách štát a príslušné ministerstvá vrátene MIRRI, nie kraj. „Na vyhlásenie výziev sme čakali štyri roky, posledná výzva bola vyhlásená až v januári 2025,“ povedala.

„Kritika ministra Rašiho voči Prešovskému kraju za nečerpanie eurofondov pôsobí kuriózne, lebo dňa 15. januára 2025 sme boli ministerstvom vyhodnotení ako druhý najúspešnejší samosprávny kraj, hneď po Banskobystrickom, z hľadiska počtu schválených projektových zámerov. K dnešnému dňu máme schválených 140 projektov v sume 159 miliónov eur, čo je viac ako polovica celkovej alokácie pre kraj, a tak sme sa stali lídrom v počte schválených projektov. MIRRI nám hádže polená pod nohy, to oni zdržujú čerpanie a hľadajú vinníka namiesto toho, aby projekty skontrolovali a pekne podpísali,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

O dotáciách kraja podľa neho rozhoduje nielen on, ale aj poslanci, ktorí rozhodujú o tom, ktorá obec, na čo a v akej výške dostane finančnú podporu. „Tú dostávajú tí, ktorí robia dobrú robotu. Tento rok som sa v rámci šetrenia dokonca vzdal dotácie predsedu samosprávneho kraja, avšak práve poslanci za Hlas-SD navrhli navýšiť tieto dotácie na takmer dva milióny eur. Naopak, ja som podporil výzvu na participatívny rozpočet, aby priamo ľudia rozhodli cez SMS bránu, na aké projekty pôjdu verejné zdroje v sume takmer 440.000 eur,“ doplnil Majerský.

Na margo výjazdových rokovaní vlády uviedol, že obce a mestá so starostami za Hlas-SD, Smer-SD a SNS dostávajú aj desaťnásobne viac peňazí ako iné samosprávy.