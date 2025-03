V Žiline otvorili Centrum informácií a podpory Žilinský maják

„Žilinský maják je takou ďalšou tehličkou mesta Žilina do celkovej pomoci ľuďom, ktorí prichádzajú do nášho mesta z území, ktoré sú ťažké na život. Nejde len o utečencov z vojnou postihnutej Ukrajiny, ale o akéhokoľvek človeka, ktorý prichádza do nášho mesta a potrebuje prijatie a pomoc a hľadá nový domov,“ uviedol primátor Peter Fiabáne.

Žilinská samospráva pripravila projekt zriadenia centra v spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Do rozšírenia a rekonštrukcie priestorov investovalo mesto približne 13.000 eur, ktoré budú preplatené z národného projektu pre integráciu cudzincov. UNHCR Slovensko zabezpečil nábytok, interaktívne tabule, notebooky či tablety v celkovej hodnote viac ako 48.000 eur.

Podľa primátora dáva žilinská samospráva cudzincom jasný signál, že sú v Žiline vítaní. „V priestoroch Žilinského majáka nájdu komplexnú pomoc nielen pri hľadaní ubytovania či zamestnania, ale aj podporu pri integrácii do nového prostredia. Verím, že týmto uľahčíme cudzincom lepšie pochopiť pravidlá a mentalitu nášho mesta či krajiny a spoločne prispejeme k ich úspešnej adaptácii a zapojeniu do spoločenského života,“ dodal Fiabáne.

Pomoc pre utečencov z Ukrajiny začalo mesto Žilina poskytovať už od začiatku vojenského konfliktu. V januári poskytlo 152 ubytovateľov ubytovanie pre 381 osôb v hodnote viac ako 51.000 eur. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vo februári vyhľadalo centrum na Hornom vale 137 návštevníkov s požiadavkou o poskytnutie informácií.