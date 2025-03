ZMOS: Daňový mix by pomohol stabilizovať situáciu slovenských samospráv

DNES - 14:26

Žilina Správy » Domáce

Situáciu slovenských miest a obcí by po období konsolidácie mohol pomôcť stabilizovať daňový mix, na základe ktorého by samosprávy mali podiel nielen na dani z príjmov fyzických osôb, ale napríklad aj na dani z pridanej hodnoty. Na tlačovom brífingu po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Žiline to uviedol predseda združenia Jozef Božik.

Podľa jeho slov sa ZMOS chce v najbližšom období venovať téme podielovej dane vo výške 17 percent výnosu dane z príjmov fyzických osôb, dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty. „Ak by sa toto podarilo docieliť v horizonte troch až piatich rokov, tak potom po ťažkom období konsolidácie by opäť mestá a obce mohli prísť k rastu a k tomu, aby si dokázali zafinancovať nielen bežné aktivity, ale z vlastných zdrojov by vedeli realizovať aj účinný rozvoj územia,“ zdôraznil Božik. Tému zavedenia daňového mixu označil za závažnú, ale zároveň veľmi ťažko realizovateľnú v čase konsolidácie, ktorá podľa jeho slov bude trvať nielen v tomto roku, ale aj v rokoch 2026 - 2028. „ZMOS má za sebou 35 rokov existencie a jasne ukázal, že je to organizácia, ktorá má rada beh na dlhé trate. Aj tento beh štartujeme práve preto, aby sme o štyri maximálne päť rokov mohli konečne predstúpiť pred novinárov a povedať, že sa začínajú nové a lepšie časy pre mestá a obce,“ poznamenal Božik. Informoval tiež o aktuálnej problematike dofinancovania samospráv v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov vo verejnej správe. „Som veľmi rád, že ministerstvo financií na ostatných rokovaniach, ktoré sme viedli a budú pokračovať aj v tomto týždni, jasne deklarovalo eminentný záujem vyriešiť problém prefinancovania osemstoeurových odmien a odvodov pre zamestnancov v samospráve, či už ide o sociálne služby, školstvo, bezpečnosť alebo administratívu,“ dodal predseda ZMOS-u.