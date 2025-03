WHO: Pre nedostatok financií môže v Afganistane zaniknúť viac ako 200 zariadení

„Bez rýchleho zásahu by sa do júna 2025 mohlo zatvoriť ďalších viac ako 220 zariadení, čím by ďalších 1,8 milióna Afgancov zostalo bez prístupu k primárnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla WHO v oficiálnom vyhlásení. Pre nedostatok finančnej podpory už bolo v krajine zatvorených 167 takýchto zariadení.

„Dôsledky sa budú merať v stratách na životoch,“ povedal šéf WHO pre Afganistan Edwin Ceniza Salvador. „Nejde len o financovanie. Ide o humanitárnu krízu, ktorá hrozí zničením pokroku v posilňovaní afganského zdravotného systému,“ dodal.

Organizácia uviedla, že nedostatok peňazí súvisí so zmenou „priorít rozvojovej pomoci“. Diskusiu v tejto otázke WHO zdôrazňuje od nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedziť americkú humanitárnu pomoc do zahraničia, poskytovanú Agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID). Po nástupe do funkcie Trump tiež podpísal dekrét o vystúpení USA z WHO.