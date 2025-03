Raši vytýka Majerskému rozdeľovanie dotácií a čerpanie eurofondov

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) vytýka predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a KDH Milanovi Majerskému nespravodlivé rozdeľovanie dotácií kraja. Podľa Rašiho idú obciam a mestám, na čele ktorých stoja starostovia a primátori za KDH. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v Prešove Raši rovnako poukázal na závažné nedostatky v čerpaní eurofondov zo strany PSK.

„Keď rokuje výjazdová vláda, tak všetkým obciam pridelí nejaké prostriedky bez ohľadu na to, aká je politická príslušnosť. Keď ich rozdeľuje pán Majerský, tak z 93 starostov KDH je úspešných 26, ale napríklad z 92 starostov za stranu Hlas-SD je úspešných osem a zo 48 starostov za stranu Smer-SD je úspešných päť. Čiže robí presný opak, ako hovorí, vodu káže a víno pije,“ uviedol Raši.

„Výzva predsedu PSK, ako dotačná schéma, tu bola aj v minulosti. Predchodca pána Majerského na pozícii predsedu samosprávneho kraja mal túto výzvu trikrát. V roku 2012, 2014 a 2016. Za tri roky v sume celkovo 90.000 eur. Milan Majerský rozhoduje sám, tak, ako chce. Za šesť rokov na dotáciách na základe svojho vlastného rozhodnutia rozdelil 2.185.000 eur,“ doplnil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Kaliňák.

Podľa poslanca NR SR Richarda Eliáša (Hlas-SD), poslanca PSK a krajského predsedu strany Hlas-SD v Prešovskom kraji v rámci výjazdových rokovaní vlády pre okresy Vranov nad Topľou, Humenné a Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktoré absolvoval, finančné prostriedky dostala každá z obcí v jednotlivých okresoch. Je to podľa neho spravodlivé.

Čo sa týka čerpania eurofondov Majerský podľa Rašiho v minulosti deklaroval, že má pripravené projekty v hodnote jednej miliardy eur.

„Pritom ich má Prešovský kraj pridelených 300.000.000 eur. Faktom ale je, že od 1. januára 2021 doteraz je vyčerpaná jedna veľká nula, ale čo je najhoršie, nie sú schválené ani projektové zámery, ktoré sú základom toho, aby sa vôbec mohlo ísť do výziev na čerpanie eurofondov, do podpisovania zmlúv a do ich čerpania,“ skonštatoval Raši s tým, že napriek deklarovanej pripravenosti projektov je schválených iba 50 percent projektových zámerov, čo je vzhľadom na piaty rok programového obdobia neuspokojivé.

Ako doplnil, do dvoch mesiacov administratívne zvládnu, čo im príde z PSK. „Nemôžme po štyroch rokoch stále nevedieť, čo k nám z PSK príde,“ vysvetlil Raši a Majerského vyzval, aby prestal rozprávať a začal pracovať.