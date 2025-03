Vatikán zverejnil prvú fotografiu pápeža od hospitalizácie

Na zábere zhotovenom zboku, ktorý zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice, vidno pápeža sediaceho na vozíku v bielom odeve a so štólou, ako sa v tichej modlitbe pozerá na kríž umiestnený na jednoduchom oltári.

Tlačové stredisko k fotografii pripojilo text, podľa ktorého „pápež František dnes ráno koncelebroval svätú omšu v súkromnej kaplnke na desiatom poschodí Gemelliho polikliniky“.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It's the first to be released since the Pope's hospitalisation on 14 February.



Photo © Holy See Press Office pic.twitter.com/U2vvzAI1gv