Potravinový inšpektor varuje: Tieto 3 veci v supermarkete nikdy nekupujem

Odborníci na bezpečnosť potravín varovali, že nákupom vopred nakrájaného ovocia a zeleniny v supermarkete sa môžete vystaviť riziku potenciálne smrteľnej infekcie.

Predkrájané ovocie

Podľa amerického potravinového inšpektora a chemika Bryana Quoca je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že balenia nakrájaného manga, melóna a ananásu budú obsahovať škodlivé baktérie, ako je E.coli.

Je to preto, že ochranná šupka bola odrezaná, čím sa odkryla dužina, ktorá je kvôli vlhkej a mäkkej štruktúre miestom výskytu patogénov.

Klíčky

Profesorka Kali Knielová, mikrobiologička z Delawarskej univerzity, tiež varovala pred nebezpečenstvom surových klíčkov, ktoré sa pridávajú do šalátov, polievok a sendvičov.

Podobne ako predkrájané čerstvé ovocie, aj tieto klíčky môžu obsahovať nebezpečné patogény, ako sú E. coli, listeria a salmonela. Knielová vysvetlila, že zložitý proces pestovania sťažuje primeranú dezinfekciu, aby sa zničili všetky baktérie salmonella.

Je to preto, že rastlina klíči v prostredí, ktoré je ideálne na to, aby sa baktériám darilo. Klíčky sa v podstate pestujú v tom najteplejšom, najvlhkejšom a najmokrejšom prostredí, aké si len viete predstaviť a to baktérie to milujú. Ak teda klíčky neblanšírujete alebo neuvaríte do mäkka, hrozí riziko otravy jedlom.

V jednej americkej štúdii sa uvádza, že počet mikroorganizmov na klíčiacich semenách môže do troch dní od procesu klíčenia dosiahnuť až 1 miliardu.

Nepasterizované mlieko

Quoc tiež upozornil na riziká spojené s konzumáciou niektorých druhov mlieka, najmä nepasterizovaného mlieka. Potravinový inšpektor pre denník The Mirror povedal: „Nestojí to za to riziko, pretože v mlieku je stále veľa patogénnych organizmov, najmä ak pochádza priamo zo spracovateľského zariadenia.“

Väčšina mlieka je pasterizovaná a tepelne upravená, aby sa zničili škodlivé baktérie. Surové mlieko, ktoré je čerstvé od kravy a nebolo pasterizované ani tepelne ošetrené, má údajne vysoký obsah dôležitých enzýmov, vitamínov a prospešných črevných baktérií.

Dokonca niektorí tvrdia, že môže znížiť riziko alergických ochorení u detí, ako sú ekzémy a senná nádcha. Bez tepelného ošetrenia, ktoré má za úlohu zničiť nebezpečné baktérie, ako sú E.coli, kampylobakter a listéria, však môže byť mlieko rizikové.