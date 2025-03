Remišová odmieta prezrádzanie údajov, vlastníctvo domu podľa nej priznal Kaliňák

Uviedla to v reakcii na ministra obrany a podpredsedu vlády SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Vlastníctvo nehnuteľnosti podľa nej zverejnil Kaliňák. Informovala o tom vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytli z tlačového oddelenia strany Za ľudí.

„Robert Kaliňák vlastníctvo nehnuteľnosti zverejnil sám, akurát zabudol povedať, že ho zatajil v majetkovom priznaní,“ vyhlásila. Minister zároveň podľa nej priznal, že úmyselne porušil ústavný zákon. „Keď hovoríme, že Kaliňák by mal podať demisiu, tak je to nie preto, lebo vlastní vilu v Chorvátsku, ale preto, lebo vedome a zámerne, podľa jeho vlastných slov, porušil ústavný zákon,“ doplnila. Je presvedčená, že vilu zatajil preto, aby sa ľudia nedozvedeli, v akej spoločnosti sa v Chorvátsku pohybuje.

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič na tlačovej besede v nedeľu informoval, že v opozícii pokračujú so zbieraním podpisov na odvolávanie Kaliňáka. Tvrdí, že spolu so SaS by mali mať zatiaľ 27 podpisov. Remišová tiež potvrdila, že výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa uskutoční a ak sa ho podarí otvoriť, záležitosť s konaním ministra obrany sa prerokuje.

Kaliňák v nedeľňajšej diskusnej relácii zopakoval, že Remišová zneužila funkciu a informáciu týkajúcu sa vily v Chorvátsku povedať nemala. Porušila podľa neho to, že rodinní príslušníci politikov majú mať uzatvorené majetkové priznania, iba politici otvorené.