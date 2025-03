Šutaj Eštok: Pripravovaná novela má riešiť aj finančné príspevky stranám

Informoval o tom minister vnútra a líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Vyplácanie peňazí stranám by malo byť podľa neho naviazané na ekonomickú situáciu.

„Máme už rozpracovanú komplexnejšiu reformu, o ktorej som hovoril v minulosti, aj z hľadiska konsolidácie, ktorá by mala reagovať aj na výšku príspevku pre politické strany,“ povedal Šutaj Eštok počas uplynulého týždňa. „V prípade, že sa krajine a ľudom nedarí, na to by mala byť naviazaná aj situácia pri vyplácaní príspevkov na hospodárenie politických strán,“ priblížil s tým, že má prísť ešte k dohode, či novela pôjde cez vládu alebo ako poslanecký návrh.

Strana Hlas-SD hovorila o návrhu znížiť výšku štátneho finančného príspevku, ktorý dostávajú strany za výsledok volieb, už vlani na jeseň. Hlas-SD by chcel tak zabezpečiť, aby sa na konsolidačných opatreniach podieľali i politické strany.

Príspevok za voľby sa stranám vypláca postupne každý rok počas štvorročného volebného obdobia. Dostávajú ho strany, ktoré v parlamentných voľbách dosiahli aspoň tri percentá hlasov. Na základe výsledkov volieb v roku 2023 si príspevok delí osem strán a jedna koalícia. V roku 2025 dostanú strany spolu takmer 14,3 milióna eur. Celkovo je príspevok na celé obdobie pre všetky strany vyčíslený na 92,87 milióna eur.