Toto sa deje v krematóriu: Vedúci ukázal autentické zábery

Vedúci pohrebníctva prezradil, čo sa skutočne deje počas kremácie a odpovedal na niektoré otázky, ktoré s tým súvisia. Spoločnosť Otter Valley Funerals so sídlom v Budleigh Salterton v Anglicku sa na TikToku podelila o video, ktoré zachytáva priebeh kremácie.

Vedúci Simon Savage v 60-sekundovom klipe vysvetlil, čo sa vlastne deje, keď sa rakva naloží do kremačnej komory. V úvode videa vysvetlil, že do komory sa vkladá človek v uzavretej rakve so všetkým zdobením. Keď sa rakva posunula do komory, dvierka sa zavreli a mohla začať kremácia. Celý proces je automatizovaný.

V komentároch mali ľudia množstvo otázok. Jeden z nich sa opýtal, ako to vyzerá, keď proces kremácie skončí a znovu sa otvoria dvierka. Administrátor spoločnosti Otter Valley Funerals odpovedal: „Bez toho, aby som bol hrubý, je to len hromada kostí.“

Ďalší sa opýtal, či pred kremáciou robia poslednú kontrolu, či je osoba vo vnútri určite zosnulá. Odpoveď znela: „Pohrebná služba vykoná poslednú kontrolu pred uzavretím rakvy, aby sa uistila, že identifikačný náramok sa zhoduje s menovkou na rakve.“

Tretí človek sa pýtal, či je pri kremácií cítiť zápach, na čo dostal odpoveď: „Nie, žiadny zápach. Extrakčný systém je neuveriteľný.“ Zatiaľ čo štvrtá osoba napísala: „Ďalšia vec, ktorú som vždy chcel vedieť, mieša sa váš popol s popolom iných ľudí?“

Našťastie to vedúci pohrebnej služby objasnil: „Nie, ako vidíte, ide o kremáciu v jednej rakve a komora sa vyprázdni pred ďalšou, takže dostanete len jednu kompletnú várku popola.“

Ďalšia otázka znela: „Môže ísť telo bez rakvy? Chcem späť len manžela, nie popol z rakvy a plast, ďakujem.“ Pohrebníctvo Otter Valley odpovedalo, že absolútne minimum je telo v rubáši, ktoré sa na doske posunie do komory. Ako vysvetlilo: „Popol tvorí 98 percent vápnika (kostí), pretože zvyšok sa pri takej vysokej teplote spáli na nulu a kov sa potom odstráni.“