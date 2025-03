Odvolací súd zrušil blokovanie Trumpových nariadení týkajúcich sa rovnosti

Rozhodnutie súdu umožňuje, aby sa spomínané výnosy presadzovali, zatiaľ čo prebieha súdny proces ich posudzovania. Traja sudcovia odvolacieho súdu týmto krokom zrušili celoštátny príkaz amerického federálneho sudcu Adama Abelsona. Podľa dvoch z nich by mohlo presadzovanie týchto nariadení nakoniec vyvolať obavy zo zásahov do prvého dodatku Ústavy USA, no sudcovia zároveň ozrejmili, že Abelsonovo rozsiahle blokovanie „zašlo príliš ďaleko“, píše AP.

Federálny sudca vydal príkaz blokovať dekréty na základe ich potenciálneho zásahu do ústavy. Dekréty totiž jednoznačne nešpecifikujú definíciu skratky DEI.

Trump v prvý deň nástupu do úradu podpísal nariadenie, ktorým prikázal federálnym agentúram, aby ukončili všetky granty a zmluvy „súvisiace s rovnosťou“. Ďalším príkazom vyžadoval od zmluvných strán, ktoré uzavreli dohody s vládou, potvrdenie, že nepodporujú DEI. Mesto Baltimore a ďalšie skupiny preto zažalovali Trumpovu administratívu. Tvrdili, že nariadenia sú protiústavným prekročením prezidentských právomocí.

Ministerstvo spravodlivosti na svoju obranu uviedlo, že prezident sa zameral len na programy DEI, ktoré porušujú federálne zákony o občianskych právach. Vládni advokáti podľa AP vyhlásili, že administratíva by mala mať možnosť zosúladiť federálne výdavky s prezidentovými prioritami.