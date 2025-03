Trump žiada Putina, aby ušetril obkľúčených ukrajinských vojakov

„Ale v tejto chvíli sú tisícky ukrajinských vojakov úplne obkľúčené ruskou armádou a sú vo veľmi zlej a zraniteľnej pozícii. Silne som apeloval na prezidenta Putina, aby boli ich životy ušetrené. Išlo by o hrozný masaker, neslýchaný od druhej svetovej vojny,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Ukrajinské jednotky sa v uplynulých dňoch dostali pod silný tlak ruskej armády predovšetkým v ruskej Kurskej oblasti. Rusko vo štvrtok oznámilo, že prevzalo kontrolu nad Sudžou - najväčším mestom, ktoré Ukrajina počas svojej viac než polročnej ofenzívy v Kurskej oblasti obsadila.

Trump v ďalšom piatkovom príspevku na Truth Social obvinil administratívu svojho predchodcu Joea Bidena z krokov, ktoré podľa neho viedli k výraznému zhoršeniu vzťahov medzi USA a Ruskom.

„Krivák Joe Biden nás dostal do skutočnej 'šlamastiky' s Ruskom (a so všetkým ostatným!), ale ja nás z nej dostanem,“ prisľúbil Trump.

Okrem iného zopakoval, že keby bol v rokoch 2017 až 2020 stál na čele Spojených štátov on a nie Biden, na Ukrajine by nikdy nevypukla vojna a militantné hnutie Hamas by 7. októbra 2023 nenapadlo Izrael.

Na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo Rusko, podľa Trumpa „zbytočne zahynuli milióny“ ľudí a v prípade, že nebude uzavreté prímerie a mierová dohoda, prídu o život ďalší.

Za najtrápnejší deň v histórii Spojených štátov krajiny americký prezident označil 30. august 2021, keď USA dokončili sťahovanie svojich vojakov z Afganistanu. To Trump nariadil ešte počas svojho prvého funkčného obdobia, dokončené bolo za Bidena. Trump tvrdí, že sťahovanie sa mohlo vykonať s hrdosťou a pre USA mohlo predstavovať „chvíľu slávy“, keby bol býval prezidentom v tom čase on.