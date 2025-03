Poplatok za vstup do Benátok sa bude dať uhradiť aj cez internet

Od budúceho týždňa spustia Benátky nový portál https://cda.ve.it/it, prostredníctvom ktorého budú môcť turisti zaplatiť poplatok za vstup do historického centra tohto talianskeho mesta. Informovala o tom v piatok agentúra APA.

Poplatok sa bude v roku 2025 vyberať od 18. apríla (Veľký piatok) do 4. mája a následne od druhého májového víkendu do 27. júla každý piatok až nedeľu vrátane štátneho sviatku 2. júna. Sú to dni, počas ktorých sa očakáva veľký nápor návštevníkov.

Rovnako ako v roku 2024 sa bude vstupné vo výške päť eur vyberať počas špičiek 08.30 do 16.00 h. Kto si vstupenku zarezervuje v intervale od štyroch dní pred návštevou a dňom vstupu, zaplatí až desať eur.

Po zaplatení dostanú návštevníci QR kód, ktorý je nutné predložiť pri kontrole, inak hrozí pokuta od 50 do 300 eur.

Niekoľko výnimiek z testovacej fázy vyberania poplatkov zostane naďalej v platnosti – oslobodení budú okrem iných miestni obyvatelia, hoteloví hostia a deti do 14 rokov.

V roku 2024 sa týmto spôsobom vyzbieralo viac ako 2,4 milióna eur. Počas 29 dní testovacej fázy sa celkovo zaregistrovalo 485.000 platiacich návštevníkov.

Hlavným dôvodom zavedenia poplatku je snaha o zníženie nadmerného turizmu, ktorý negatívne ovplyvňuje infraštruktúru a kvalitu života obyvateľov Benátok. Poplatok má pomôcť regulovať počet turistov počas najvyťaženejších dní a motivovať návštevníkov k dlhším pobytom. Ďalším cieľom je financovanie údržby a ochrany mestských pamiatok.