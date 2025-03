AIS: Pozastavenie novely infozákona ukazuje, že jej obsah je problematický

„Už od iniciovania novely sme upozorňovali, že spoplatnenie prístupu k informáciám a vágne definície vytvárajú priestor na svojvoľné rozhodovanie úradov a zhoršujú prístup verejnosti k informáciám,“ priblížil riaditeľ AIS Rado Sloboda.

V praxi by podľa AIS účinnosť novely znamenala, že k niektorým dôležitým údajom by sa verejnosť jednoducho nedostala. „Nie preto, že by boli utajované, ale preto, lebo úrady by prístup k informáciám mohli komplikovať tak, že by si ich mohli dovoliť len tí, ktorí majú čas, peniaze a trpezlivosť predierať sa administratívnym labyrintom,“ dodala AIS.

Sloboda podotkol, že právo na informácie je neoddeliteľne späté nielen s efektívnou kontrolou verejnej moci, ale aj s uplatňovaním ďalších kľúčových práv, ako je právo na zdravé životné prostredie či kvalitné vzdelanie.

ÚS SR pozastavil účinnosť časti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií. Novelu infozákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca, napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. ÚS v stredu (12. 3.) prijal ich návrhy na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie.