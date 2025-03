Gulyás: Netanjahu čoskoro navštívi Maďarsko, zatykač ICC sa nebude brať do úvahy

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal šéf maďarského úradu vlády Gergely Gulyás. Na izraelského premiéra je vydaný medzinárodný zatykač. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Maďarský premiér Viktor Orbán ešte v novembri minulého roka uviedol, že by pozval izraelského premiéra Netanjahua na návštevu Maďarska a garantoval by mu, že zatýkací rozkaz, ktorý naňho vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenie z vojnových zločinov v Gaze, by „nebol dodržaný“.

„Podľa súčasných plánov dorazí pred Veľkou nocou. Samozrejme, akonáhle bude dátum návštevy bližšie určený, oznámime ho, pričom v tomto prípade zohľadníme mimoriadne dôležité bezpečnostné hľadisko,“ povedal Gulyás.

Niekoľko európskych krajín reagovalo, že ak by Netanjahu vstúpil na ich pôdu, bol by okamžite zadržaný. Všetky členské štáty Európskej únie vrátane Maďarska sú členmi ICC, čo znamená, že sú povinné vykonávať jeho zatykače. Orbán sa často dostáva do sporu s EÚ v otázke demokratických noriem a ľudských práv. Maďarsku ako zmluvnej strane Rímskeho štatútu ICC vyplýva povinnosť Netanjahua zatknúť v prípade, že vstúpi na jeho územie.

Francúzsko i Taliansko zatykač ešte v novembri čiastočne spochybnili. Paríž vyjadril predpoklad, že Netanjahu by mohol mať imunitu proti opatreniam ICC, keďže Izrael nie je signatárom Rímskeho štatútu. Rím zase uviedol, že Netanjahua nie je možné zatknúť, kým je predsedom izraelskej vlády. Izrael avizoval, že sa proti zatykačom ICC na Netanjahua a Galanta odvolá.

ICC vydal 21. novembra 2024 zatykače okrem Netanjahua aj na izraelského exministra obrany Joava Galanta a tiež na medzičasom zabitého vodcu ozbrojeného krídla Hamasu Muhammada Dajfa, a to pre podozrenia zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov počas konfliktu v Pásme Gazy.