Športovci Špeciálnych olympiád Slovensko pokračujú vo svojom úspešnom ťažení

Adam Hrabčák nedal svojej konkurencii šancu a zvíťazil s výrazným náskokom. Predviedol pôsobivú jazdu na známu taliansku pieseň Bella Ciao, ktorou dostal publikum do varu: „Som veľmi nadšený, že som vyhral zlato. Bolo to náročné, ale pre mňa, športovca, nie je nič náročné, všetko sa dá zvládnuť. Trénoval som päť rokov. Najnáročnejšie sú pre mňa vlnky, kde idem ako na lyžiach a potom trochu aj skoky. Na začiatku sa mi výber hudby nepáčil, ale potom už áno. Zlato oslávim doma s rodinou. Mama už asi plače od radosti.“ Adama trénuje skúsený Miroslav Čech, ktorý sa tiež radoval z úspechu svojho zverenca.

V zjazdovom lyžovaní v skupine pokročilých obsadil Adam Kalafut prvé miesto, Michaela Oravcová získala bronzovú medailu, Michal Štubňa bol štvrtý a Ladislav Jakubčo piaty. V kategórii stredne pokročilých získala Petra Vráblová zlato, Dana Krihová striebro a Thomas Sebastián Márton bronz. Tím zjazdového lyžovania vedú tréneri Mikuláš Štubňa a Zuzana Jakubčová, pomáha im tiež špeciálna pedagogička Aneta Fabiánová.

„Cítim sa dobre, išlo sa mi ľahko. Teším sa, doma bude veľká oslava, ale oslávime to už aj v hoteli. Verím, že kamaráti zo školy na mňa budú pyšní,“ povedal k zisku zlatého kovu Adam Kalafut a jeho mama Adela dodáva: „Sme všetci veľmi dojatí, že vyhral. Je to zadosťučinenie. Ďakujeme aj Špeciálnym olympiádam, že dali Adamovi šancu.“ Adamovi na sociálnej sieti pogratuloval k víťazstvu aj náš olympijský reprezentant v zjazdovom lyžovaní a jeho menovec – Adam Žampa.

Dojatie z nečakaného tretieho miesta neskrývala zjazdová lyžiarka Špeciálnych olympiád Slovensko Michaela Oravcová, ktorú prišla podporiť celá rodina. Jej mama Dana bola nesmierne hrdá: „Je to celoživotné dielo - nie je to len tréning pred svetovými hrami, je to od narodenia každý deň, každý rok. K športu sme ju viedli, aby sme ju rehabilitovali a nakoniec z toho vyvstalo, že ideme súťažiť. Veľmi si želala stáť na stupni víťazov a som šťastná, že sa jej podarilo krásne tretie miesto. Myslím si, že je to začiatok jej kariéry.“

Zohratou dvojicou sú tréneri bežeckého lyžovania Janka Horváthová a Jaroslav Čiško, ktorí vytvorili súdržný tím, kde sa členovia navzájom motivujú. A ich práca prináša aj ovocie: v bežeckom lyžovaní na 1 km získal 1. miesto Ján Gono, Michal Tomaško obsadil 2. miesto a Gabriele Petrovičovej s Luciou Talarčíkovou sa podarilo vybojovať krásne tretie miesta. V bežeckom lyžovaní na 10 km má Veronika Máčková zlato a Jakub Kriššák bronz.

„Máme za sebou úspešné dva dni. Vidím na našich športovcoch, akí sú dojatí, ako si predstavia pri preberaní medaile, čo všetko si museli prežiť, čo všetko od malička museli zvládnuť, aby sa dostali až sem, do Turína na Svetové zimné hry. Viem, že je to naozaj ťažká drina. No ako hovoria rodičia našich športovcov – Špeciálne olympiády im zmenili život, pretože kvalita života ľudí s intelektuálnym znevýhodnením sa športom vždy zmení k lepšiemu,“ zhodnotila doterajšie pôsobenie Špeciálnych olympiád Slovensko ich športová riaditeľka Martina Gogolová.

Celkovo má výprava Špeciálnych olympiád Slovensko 5 zlatých, 2 strieborné a 6 bronzových medailí.

Špeciálne olympiády Slovensko sú inkluzívnou športovou organizáciou, ktorá prostredníctvom športu a vzdelávania pomáha ľuďom, tínedžerom aj deťom s intelektuálnym znevýhodnením začleniť sa do spoločnosti, pričom zostáva otvorená aj pre nových členov.

VÝSLEDKY:

Zjazdové lyžovanie – obrovský slalom - pokročilí:

Adam Kalafut – 1. miesto

Michaela Oravcová – 3. miesto

Michal Štubňa – 4. miesto

Ladislav Jakubčo – 5. miesto

Zjazdové lyžovanie – obrovský slalom – stredne pokročilí:

Petra Vráblová – 1. miesto

Darina Krihová – 2. miesto

Thomas Sebastián Márton – 3. miesto

Bežecké lyžovanie na 1 km:

Ján Gono – 1. miesto

Michal Tomaško – 2. miesto

Gabriela Petrovičová – 3. miesto

Lucia Talarčíková – 3. miesto

Bežecké lyžovanie na 10 km:

Veronika Máčková – 1. miesto

Jakub Kriššák – 3. miesto

Krasokorčuľovanie:

Adam Hrabčák – 1. miesto