Meteorológovia varujú pred silným vetrom v týchto okresoch

V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji platia v stredu večer výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Počítať s nimi treba aj vo štvrtok (13. 3.) poobede. Rovnako môže vo štvrtok popoludní silnejšie zafúkať aj v nižších polohách, a to v Bratislavskom, Trnavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Vietor na horách v daných oblastiach môže podľa meteorológov dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Vo štvrtok platia výstrahy od 13.00 h.

V nižších polohách treba so silným vetrom počítať vo štvrtok od 14.00 h do 19.00 h v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V Žilinskom od 15.00 h do 21.00 h a v Prešovskom kraji od 15.00 h do polnoci. SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.