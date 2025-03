Prezident: Obchodná vojna nikomu nepomôže

Uviedol to v stredu prezident Peter Pellegrini v reakcii na clá zavedené prezidentom Donaldom Trumpom na dovoz hliníka a ocele do USA a avizované odvetné clá EÚ na dovoz amerických tovarov do EÚ.

„Verím, že vo vzájomných vzťahoch prevládne zodpovednosť a racionálny prístup a vrátime sa k ekonomickej spolupráci, ktorá sa osvedčila počas predchádzajúcich rokov,“ uviedol Pellegrini.

Európska únia (EÚ) zavedie od 1. apríla „protiopatrenia“ na americký tovar v hodnote 26 miliárd eur. Oznámila to v stredu šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič zdôraznil, že clá z USA „nás vedú nesprávnym smerom“ a vysvetlil, že Únia má snahu predísť „obchodnej vojne“.

Šefčovič spresnil, že EÚ ako prvý krok od 1. apríla automaticky obnoví momentálne pozastavené opatrenia na opätovné vyvažovanie colného zaťaženia z rokov 2018 a 2020, ktoré sa účinne zameriavajú na tovar z USA vyvezený do krajín EÚ v hodnote 4,5 miliardy eur. Dodal, že ako druhý krok eurokomisia podnikne rozhodné kroky pre prijatie balíka dodatočných protiopatrení vzťahujúcich sa na vývozy z USA do EÚ v hodnote 18 miliárd eur.