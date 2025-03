Prezident: SAV má byť majákom pravdy, faktov a vedeckých dôkazov

„V záujme toho, aby sme naozaj neprestali veriť tomu, čo sme sa učili a čo je prebádané odborníkmi a na čo sú dôkazy, je dôležité, aby etablovaná spoločnosť, ako je SAV, bola pilierom pravdy, faktov a skutočnosti na základe dôkazov. A pomáhala nám navigovať sa v spleti rôznych informácií, ktoré sa už často zakladajú ani nie že na nepravde, ale sú vyslovene lžou,“ povedal prezident.

Predseda SAV Pavol Šajgalík, potvrdil, že akadémia sa snaží v spoločnosti vystupovať ako hlas zdravého rozumu. Rovnako hlas toho, že keď má niekto pochybnosť o nejakej informácii, vedci sú ochotní a pripravení na všetky otázky obyvateľstva Slovenska odpovedať primeraným a kvalifikovaným spôsobom na úrovni súčasného poznania.

Prezident po rokovaní tiež spomenul, SR má pred sebou významnú úlohu, ako zabezpečiť šifrovanú komunikáciu medzi orgánmi štátu. Ako vyplynulo z diskusie na pôde SAV, o desať rokov by mal byť každý schopný prečítať si šifrované správy, ktoré si ľudia v súčasnosti medzi sebou posielajú, uviedol. Preto vedeckí pracovníci podľa neho musia hľadať nové spôsoby, ako odolať kvantovej počítačovej technológii. Podotkol, že tento rok by mala byť ukončená prvá fáza budovania slovenskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry, ktorá bude spojená s otvorením uzlov na partnerských inštitúciách, kde by sa podľa neho mohla zapojiť aj Kancelária prezidenta SR.

Pellegrini ocenil aj to, akými pozitívnymi zmenami za posledné roky SAV prešla, hoci proces transformácie podľa prezidenta trval veľmi dlho. Vedecké centrá a ústavy SAV, v ktorých aktuálne pôsobí viac ako 2000 vedeckých a 1000 nevedeckých pracovníkov, sa od roku 2022 transformovali na novú právnu formu verejných výskumných inštitúcií. „SAV nie je len miestom, kde vedci skúmajú a čakajú, či na niečo prídu, ale je to dynamicky sa rozvíjajúca inštitúcia,“ zhodnotil, pričom spomenul aj jej úsilie prepájať poznatky s komerčným sektorom, priemyslom a firmami. Za dlhoročnú prácu sa poďakoval predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi, ktorého by mal v blízkej budúcnosti vystriedať na poste Martin Venhart.