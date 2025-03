Fiala: Európski členovia NATO musia dorovnať to, čo na obranu dávajú USA

Zopakoval, že Česko chce svoje výdavky v priebehu piatich rokov zvýšiť na tri percentá HDP. Je podľa neho však možné, že sa ČR so spojencami dohodne aj na ambicióznejšom zvyšovaní. Povedal to v stredu na návšteve cvičiska 4. brigády rýchleho nasadenia v Žatci, ktoré s ministerkou obrany Janou Černochovou a náčelníkom Generálneho štábu Armády ČR Karlom Řehkom navštívili pri príležitosti 26. výročia vstupu ČR do NATO, informuje spravodajkyňa TASR.

Členstvo Česka v NATO je podľa Fialu základným kameňom jeho bezpečnosti a stability a je to niečo, na čo sa krajina môže spoľahnúť. Súčasne je však podľa jeho slov potrebné vnímať terajšie rýchle a rozsiahle zmeny medzinárodného poriadku, ktoré predstavujú skúšku pre európsku bezpečnosť a tiež súdržnosť Aliancie.

„Je úplne jasné, že v budúcnosti budeme čeliť mnohým bezpečnostným hrozbám a NATO bude musieť naďalej plniť svoju základnú funkciu, ktorou je spoločná obrana. Aby to fungovalo a NATO v tom obstálo, je nevyhnutné, aby Európa prevzala oveľa väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť a obranu... Prevziať väčší podiel zodpovednosti znamená okrem iného a predovšetkým dávať väčšie prostriedky na svoju obranu a minimálne v tom musia európske krajiny dorovnať to, čo v tejto chvíli dávajú Spojené štáty,“ povedal český premiér.

Postupné zvyšovanie výdavkov Česka zo súčasných dvoch na tri percentá HDP do roku 2030, ktoré vláda schválila minulý týždeň, považuje za realistické. „Súčasne je to minimum a nevylučujem, že sa s ďalšími spojencami v NATO dohodneme aj na ambicióznejšom pláne,“ podotkol.

Časť opozície zvyšovanie výdavkov kritizuje a tvrdí, že súčasná vláda nedokáže efektívne utratiť ani aktuálne dve percentá. Podľa hnutia SPD sa koncepčné zmeny v armáde dajú realizovať aj v rámci súčasnej výšky výdavkov na obranu. Náčelník generálneho štábu Karel Řehka však zdôraznil, že vyšší rozpočet je nevyhnutnosťou a armáda ho rozhodne má na čo použiť.

„Potrebujeme dať do poriadku bojaschopnosť všetkých prvkov, ktoré dnes vyčleňujeme na kolektívnu obranu - to sú najmä dve brigádne operačné zoskupenia ťažkého a stredného typu, ale aj ďalšie jednotky... V každej z bojových funkcií, ktoré armáda plní..., potrebujeme pridať. Rovnako musíme investovať do toho, čo máme doma, aby sme boli schopní plniť rolu hostiteľskej krajiny,“ dodal Řehka.