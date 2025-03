Šutaj Eštok: Šéfa NRSR by mali poslanci voliť v úvode riadnej schôdze

Pred rokovaním vlády to uviedol minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Skôr sa podľa neho schôdza nebude konať vzhľadom na program poslancov, keďže koalícia potrebuje istotu hlasov na zvolenie šéfa NR SR. Hlas-SD naďalej trvá na nominácii Richarda Rašiho na tento post. Šutaj Eštok dodal, že by mal odísť z funkcie ministra investícií, ktorá by mala byť následne obsadená nominantom zo Smeru-SD.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Šutaja Eštoka pracuje na tom, aby vládna koalícia mala čo najväčší počet poslancov a aby sa približoval k číslu 79. „Myslím si, že je to reálne, rokovania prebiehajú,“ povedal s tým, že dosiahnuť dohody nie je jednoduché. Výmena vo vláde na poste ministra investícií by mala prísť spolu s voľbou nového šéfa NR SR.

Podpredseda Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker dúfa, že premiér robí všetko pre to, aby mal podporu 79 poslancov. Verí, že dohody platia a že poslanci budú hlasovať za Rašiho vo voľbe predsedu parlamentu. S poslancom Hlasu-SD Jánom Ferenčákom Drucker nekomunikuje. Myslí si, že koalíciu spája programové vyhlásenie vlády. Pripomenul, že aj poslanci Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, ktorých vylúčili z Hlasu-SD, hlasovali za program vlády a z ich verejných vyhlásení vyplýva, že chcú naďalej podporovať vládu.

Funkcia predsedu NR SR je neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý nominoval svojho podpredsedu Rašiho.