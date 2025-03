Na pojednávaní s Kuffovcami opäť vypovedal poškodený R. Ksiažek

Prípad súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva čelia Štefan Kuffa a Filip Kuffa, obaja štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR, spolu s Gregorom Kuffom. Ksiažek tvrdí, že ho fyzicky napadli a vyhrážali sa mu.

Poškodený pred sudcom vypovedal o detailoch fyzického útoku s cieľom odstránenia rozporu medzi hlavným pojednávaním a výpoveďou na polícii. Uviedol, že ho vtlačili do auta, škrtili, Štefan Kuffa mu mal vykrútiť nos a dostal aj päsťou do stehna do oblasti slabín. „Išlo o bolestivé údery, fyzické zranenia ani poškodenie zdravia som neutrpel, pociťoval som akurát bolesť po úderoch päsťou,“ povedal Ksiažek a pripomenul, že po konflikte utrpel psychickú ujmu.

Súd pojednávanie následne odročil na neurčito na účely pribratia znalca z odboru zdravotníctva a farmácie, aby sa z medicínskeho hľadiska vyjadril k predmetnému fyzickému útoku.

„Súd zisťuje dôkazy tak, aby bez akýchkoľvek rozumných pochybností bolo preukázané, že obžalovaní spáchali skutok, pre ktorý je vedené trestné konanie. Súd aj nad rámec toho, čo navrhujú procesné strany, chce vykonať dôkazy, aby rozptýlil akékoľvek pochybnosti, že skutok sa stal a že je to trestný čin. Je to v súlade s Trestným poriadkom, keďže sa súd snaží odstrániť akékoľvek rozpory,“ uviedol právny zástupca poškodeného Jozef Beňo.

Zároveň skonštatoval, že poškodený si nemôže pamätať detaily útoku po štyroch rokoch od incidentu. Napriek tomu Trestný poriadok súdu ukladá povinnosť odstraňovať rozpory. „Aj keď sú to z nášho pohľadu nevýznamné detaily, sú dôležité pre trestné konanie. Svedok aj vysvetlil, že k rozporom došlo v dôsledku odstupu času a prirodzenej vlastnosti človeka, keď sa snaží vytesniť negatívne skúsenosti,“ dodal Beňo.

V procese sa pritom ešte 27. januára očakávalo vynesenie rozsudku, keďže bolo ukončené dokazovanie a odzneli aj záverečné reči. Sudca napokon pojednávanie odročil na účely doplnenia dokazovania. „Nie je to bežná prax, ale tento postup sa štandardne stáva, je to v súlade s Trestným poriadkom a je to konanie, ktoré možno má zamedziť, aby krajský súd v odvolacom konaní vec vrátil ako nedostatočne prešetrenú,“ skonštatoval Beňo.

Ku konfliktu medzi Kuffovcami a farmárom malo dôjsť ešte v lete 2021. Všetci traja sa po stredajšom pojednávaní pre médiá odmietli vyjadriť. Obžalobu považujú za neopodstatnenú a sú presvedčení, že ide o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Henrietou Bagoňovou. Tá v procese vystupuje ako svedok obžaloby.