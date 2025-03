Blistrové balenia liekov väčšinou patria do nádoby na plasty

Blistrové obaly od liekov treba triediť podľa najviac zastúpeného materiálu v obale, a preto patria väčšinou do nádoby na plasty. Upozornila na to riaditeľka komunikácie z organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak Katarína Kretter.

„V obaloch by pred vyhodením nemali ostávať zvyšky tabletiek alebo sirupov. Tiež odporúčame plastové a papierové obaly pred vyhodením stlačiť alebo zošliapnuť, aby sa šetrilo miesto v kontajneroch,“ uviedla Kretter. Správnym triedením obalov sa podľa nej znižuje množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach, a zároveň sa zlepšujú podmienky na ich recykláciu.

Kretter pripomenula, že nespotrebované a exspirované lieky je nutné odovzdať v lekárni a nevyhadzovať ich do bežného odpadu ani nesplachovať do záchoda. Spresnila tiež, že výživové doplnky a vitamíny do lekární nepatria. „Na rozdiel od liekov neobsahujú výživové doplnky farmaceutické účinné látky, preto ich možno likvidovať ako bežný odpad. Vyhoďte ich do zmesového komunálneho odpadu, nezabudnite však správne vytriediť ich obaly,“ podotkla.