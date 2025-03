Občianska iniciatíva sa pre Tehelnú obrátila aj na Denisu Sakovú

S požiadavkou týkajúcou sa polikliniky sa obrátila iniciatíva aj na ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Výzvy adresuje aj vedeniu miestnej, mestskej a krajskej samosprávy. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval Pavel Šimove z občianskej iniciatívy.

„Požiadali sme ministerku, aby zohľadnila potreby občanov mať centrálnu polikliniku v obvode stavebného rozvoja, ktorý zároveň starne, ale nikto nepostavil náhradu. Ide o zdravie pätiny obyvateľov Bratislavy alebo desatiny obyvateľov kraja,“ skonštatoval Šimove.

Od ministerky hospodárstva žiada, aby budovu polikliniky delimitovala za symbolické euro alebo za prijateľnú sumu na samosprávu, respektíve samosprávy, a to mestskú časť Nové Mesto, na hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Od ministra zdravotníctva požaduje, aby našiel financie i spôsob na znovuzačlenenie polikliniky na Tehelnej ulici do systému poskytovateľov verejnej zdravotnej starostlivosti, pretože dôvody na jej vyčlenenie z tohto systému už pominuli.

Iniciatíva sa taktiež obrátila na starostu Nového Mesta Matúša Čupku, primátora Bratislavy Matúša Valla a predsedu BSK Juraja Drobu. Požaduje od nich kroky na to, aby poliklinika natrvalo slúžila ako verejný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti lokálneho charakteru. Ak by na prevzatie budovy nemala financie vo svojom rozpočte jedna zo samospráv, navrhuje „kombinovaný rozpočet“ všetkých troch samospráv.

Poukazuje na to, že štát chcel budovu polikliniky ako prebytočný majetok predať v minulosti za 14 miliónov eur. Odhadovaný spoločný rozpočet BSK, hlavného mesta a mestskej časti na roky 2025 - 2027 je podľa iniciatívy približne 2,25 miliardy eur. Predajná cena polikliniky je podľa nej teda asi „len“ 0,6 percenta. Za túto časť kombinovaného rozpočtu týchto samospráv by mohla byť poskytovaná verejná zdravotná starostlivosť finančne dostupná dôchodcom, mladým rodinám, pracujúcim či utečencom z Ukrajiny. Samosprávy by teda mali podľa iniciatívy ukázať, že vedia spolupracovať v prospech obyvateľov a zároveň splniť predvolebné sľuby.

Iniciatíva má taktiež požiadavku aj na novomestských miestnych poslancov. Žiada od nich, aby v rámci návrhu nového územného plánu zóny (ÚPZ) Tehelná, na ktorom mestská časť pracuje, schválili, že v žiadnom prípade sa nemá umožniť zánik polikliniky. V súvislosti s prerokovávaným ÚPZ kritizuje, že by sa plocha daného zdravotníckeho zariadenia mohla zredukovať, pričom návrh nepodmieňuje jeho zachovanie zariadenia.

Ministerstvo hospodárstva SR v reakcii pre TASR uviedlo, že aktuálne vyhodnocuje všetky možnosti, ako zmysluplne využiť areál Polikliniky Tehelná. „Kým nebudeme mať finálny návrh riešenia pre tento objekt, Ministerstvo hospodárstva SR nebude robiť žiadne predbežné závery ani komentovať prebiehajúce rokovania,“ konštatuje v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík.

Bratislavský kraj poznamenal, že prioritne investuje do svojho majetku, najmä do rekonštrukcií historických a kultúrnych pamiatok, vzdelávacích inštitúcií, cestných komunikácií a budovania kampusov. V oblasti zdravotníctva finišuje rekonštrukcie dvoch vlastných zariadení, a to Polikliniky Karlova Ves a Zdravotného strediska na Rovniankovej v Petržalke.

„BSK aktuálne nemá finančné kapacity na odkúpenie Polikliniky Tehelná,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman. Uvedomiť si zároveň podľa nej treba, že aj keby sa financie našli, kúpou nehnuteľnosti by sa potreba jej financovania neskončila. Budova si totiž vyžaduje nielen rekonštrukciu, ale aj financie na správu a údržbu.

Súťaž na predaj polikliniky bola vyhlásená začiatkom júla 2022. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Súťaž zrušili koncom roka 2022. Dôvodom bol nízky záujem, ale aj vstup do rokovaní na úrovni samosprávy. Viackrát padli deklarácie, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná. Poliklinika Tehelná bola témou predvolebnej kampane pred poslednými komunálnymi voľbami.