Hnutie Slovensko vyzýva správnu radu bardejovskej nemocnice, aby Petka odvolala

Exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) to uviedol v utorok na tlačovej konferencii v súvislosti s Petkovým odsúdením za korupciu.

„Správna rada odvolá riaditeľa, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin. Na základe týchto stanov neziskovej organizácie nemocnice svätého Jakuba v Bardejove vyzývam správnu radu, a hnutie Slovensko vyzýva správnu radu, tejto nemocnice, aby odvolala riaditeľa,“ vyhlásil Krajčí.

Ako zároveň uviedol, ministerstvo má mať ako spoluzakladateľ nemocnice v správnej rade štyroch členov, no sú tam len traja. „Štvrtého člena neviem z akých dôvodov ministerstvo zdravotníctva stále nevymenovalo,“ dodal. Podotkol, že troch členov má mať organizácia humanita, ktorá nemocnicu zakladala tiež.

Petkov odchod z funkcie riaditeľa žiada aj opozičné KDH. „V tejto situácii považujeme za neprijateľné, aby právoplatne odsúdený Petko naďalej šéfoval bardejovskej nemocnici. Táto situácia môže spôsobiť ohrozenie čerpania prostriedkov z roku 2023 z Plánu obnovy a odolnosti na rekonštrukciu nemocnice vo výške viac ako 11,6 milióna eur,“ upozornilo. Hnutie podotklo, že dnes by nemocnica už takéto prostriedky podľa zákona prijať nemohla. „Poskytnuté finančné zdroje vo výške 11 miliónov eur z verejných prostriedkov občanov Európskej únie nemôže spravovať osoba, ktorá pri inej rekonštrukcii nemocnice prijímala úplatky,“ doplnilo.

Kresťanskí demokrati poukázali na to, že ministerstvo je jedným zo zakladateľov nemocnice a zároveň menuje členov jej správnej rady. Za akékoľvek dôsledky preto podľa nich bude zodpovedný minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). KDH ho vyzvalo, aby okamžite vykonal všetky kroky, ktoré povedú k odvolaniu Petka z pozície riaditeľa. „Rovnako vyzývame ministra, aby inicioval odvolanie člena správnej rady Jána Patakyho, ktorý bol rovnako právoplatne odsúdený za korupciu v tomto prípade,“ dodalo KDH.

Najvyšší súd SR uznal Petka za vinného v staršom korupčnom prípade. Za prijímanie úplatku mu uložil peňažný trest 10.000 eur. Ďalší dvaja spoluobžalovaní boli uznaní za vinných z prečinu podplácania. Súd im uložil peňažné tresty vo výške 5000 a 3000 eur.

Obžaloba sa týkala zločinu prijímania úplatku, legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestného činu podplácania a poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podľa nej obžalovaní mali v súvislosti so zákazkami v rokoch 2005 až 2009 prijímať úplatky, a to aj vo forme stavebných prác či materiálov na nehnuteľnostiach. Firmám mali za to zabezpečiť stavebné zákazky v nemocnici. Celkové škody mali narásť na viac ako 621.000 eur.

Po medializovaní informácií o výsledku súdneho procesu vyzvali viacerí politici Petka, aby sa vzdal funkcie riaditeľa bardejovskej nemocnice a prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS). ANS pre TASR uviedlo, že za svojim šéfom stojí.