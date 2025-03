Mária Kolíková nemá v súvislosti so Samuelom Migaľom žiadne očakávania

Pripomenula, že Migaľ hlasoval za zmenu trestných kódexov. V reakcii na Migaľove pondelkové (10. 3.) stretnutie s lídrom opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michalom Šimečkom to uviedla na utorkovej tlačovej konferencii.

„Ja si pamätám na falošnú hru, ktorú zohral, keď som bola odvolávaná z postu predsedníčky kontrolného výboru SIS. Veľmi dobre si to pamätám. Pamätám si presne ako hlasoval pri hanebnej novele trestných kódexov, nevšimla som si, že by sa za to ospravedlnil ako pán poslanec Šalitroš. Jeho názory sú zjavne nestále,“ vyhlásila. Podľa nej sa o takéhoto poslanca nedá opierať v koalícii ani v opozícii.

Ako dodala, viackrát sa poslanci okolo Migaľa vyjadrili, že im nejde o politické funkcie a momentálne rokujú o tom, kto z nich bude mať akú funkciu.

Migaľ sa v pondelok stretol so Šimečkom a šéfom poslaneckého klubu PS Martinom Dubécim na pracovnom obede. Podľa Šimečku sa zhodli, že Richard Raši (Hlas-SD) nie je dobrým kandidátom na predsedu parlamentu. Migaľ na sociálnej sieti uviedol, že by chcel budovať mosty medzi koalíciou a opozíciou.