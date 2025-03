Ako zistiť, či máte parazity. Tieto príznaky postihujú milióny ľudí

Črevné príznaky každoročne trápia milióny ľudí. Príčinou však v skutočnosti nemusí byť syndróm dráždivého čreva alebo čoraz častejšie potravinové intolerancie. Podľa odborníkov sa vo vašich črevách môže nachádzať málo známy parazit - mechovec. Ten môže spôsobiť bolesť brucha a hnačku a tiež brániť vstrebávaniu bielkovín a železa z čreva, čo spôsobuje anémiu.

Anémia z nedostatku železa vzniká vtedy, keď telo neprodukuje dostatok zdravých červených krviniek potrebných na prenos kyslíka v tele, čo vedie k príznakom vrátane zožltnutia kože, závratov a dokonca depresie.

Črevá však nie sú jediným miestom, kam sa krvné červy sťahujú, parazit často číha aj v dýchacích cestách a spôsobuje kašeľ a sipot, povedal Dan Baumgardt, docent fyziológie, farmakológie a neurovedy na Bristolskej univerzite pre The Conversation.

Larvy je vidno na koži

Dospelé mechovce žijú v črevách infikovaných psov a mačiek a ich výkaly niekedy obsahujú vajíčka. Keď človek na výkal stúpi, sadne si naň alebo sa ho dotkne, larvy sa môžu zavŕtať do kože a absorbovať ich. Najčastejšie sa parazit vyskytuje na chodidlách, zadku, stehnách a rukách, ale červy sa môžu dostať cez ktorúkoľvek časť kože. Infekcia sa nemôže šíriť medzi ľuďmi.

Ďalší kľúčový znak infekcie môže prísť prostredníctvom kožnej vyrážky, keď sa začnú zavŕtavať do kože. Larva migrans je infekcia spôsobená larvami hlístic, malými červami, ktoré sa ešte nevyvinuli na dospelých jedincov. Keď sa larvy presunú pod kožu, imunitný systém tela reaguje a spôsobí zápalové, hrboľaté červené línie na koži.

Malé biele červíky v stolici, ktoré vyzerajú ako kúsky vlákna, sú tretím varovným príznakom infekcie. Predpokladá sa, že mechovcami trpí približne 470 miliónov ľudí na celom svete. Infekcie sú však obzvlášť časté v tropických oblastiach sveta, vrátane Karibiku, juhovýchodnej Ázie, Afriky a juhovýchodnej časti Spojených štátov.

Hlísty napodobňujú zápal slepého čreva

Nie sú však jediným červom, ktorý vyvoláva nepríjemné črevné príznaky, dodal doktor Baumgardt. Takmer polovica detí mladších ako desať rokov a mnohí dospelí majú niekedy hlísty, často bez toho, aby si to uvedomovali, pretože infekcia zvyčajne nespôsobuje žiadne príznaky.

Môžu sa však prejaviť viacerými inými spôsobmi vrátane pomočovania. Keďže najradšej žijú v čreve, v zriedkavých prípadoch môžu spôsobovať bolesti brucha a imitovať zápal slepého čreva. „V niektorých prípadoch sa totiž odstráni slepé črevo a zistí sa, že je plné krútiacich sa červov,“ vysvetlil Baumgardt.

Červy však nenapádajú len črevá alebo pľúca. Niektoré sa môžu dostať aj do iných častí tela. Doktor Baumgardt povedal: „Vezmime si napríklad lymfatickú filariózu, ktorá vzniká, keď niektoré červy z radu Filariidae preniknú do lymfatického systému. Lymfatické cievy fungujú ako drenážne potrubia, ktoré odvádzajú prebytočnú tekutinu z tkanív a vracajú ju do krvného obehu.“

Hromadenie tekutiny v nohách, ktoré je známe aj pod názvom elefantiáza, môže spôsobiť opuchy a nepríjemné pocity a v zriedkavejších prípadoch spôsobiť zmeny na koži - jej zhrubnutie a stvrdnutie.