Ľudia, ktorí toto robia na internete, sú často psychopati

Štúdia naznačuje, že ľudia, ktorí radi ponižujú a ubližujú iným pre vlastné potešenie sú často psychopati. Výskumníci potvrdili súvislosť medzi psychopatiou a sadizmom. Medzi každodenné príklady sadizmu patrí trollovanie ľudí na internete, zabíjanie postáv vo videohrách a ubližovanie zvieratám a hmyzu. Ak sa teda dopúšťate týchto sadistických prejavov, aj keď len chcete strápňovať ľudí na internete, môžete byť psychopat.

Odborníci z Maastrichtskej univerzity v Holandsku varujú, že sadizmus môže byť častejší, ako sa doteraz predpokladalo. V rámci štúdie uverejnenej v časopise Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry sa psychológovia nezaoberali sadizmom v posteli. Namiesto toho sa zamerali výlučne na nesexuálny, každodenný sadizmus, ktorý je prítomný v modernej kultúre. Odráža sa to v popularite násilných filmov, násilných videohier a brutálnych športov.

Medzi extrémnejšie sadistické správanie patrí samozrejme fyzické násilie alebo zneužívanie iných ľudí pre potešenie, ale v štúdii sa skúmali len dva príklady „každodenného sadizmu“. Celkovo 120 dobrovoľníkov vo veku od 18 do 55 rokov z oblasti Maastrichtu vyplnilo dotazníky, v ktorých sa hodnotila úroveň troch znakov „temnej triády“ - psychopatie, narcizmu a machiavelizmu.

Účastníci robili dva kruté experimenty

Na určenie úrovne každodenného sadizmu účastníci absolvovali dve šokujúce behaviorálne úlohy. Pri prvej úlohe účastníci verili, že melú chrobáky v upravenom mlynčeku na kávu. V skutočnosti sa im nič nestalo a až neskôr sa ukázalo, že všetky chrobáky, ktoré vložili do mlynčeka, boli stále živé.

Druhá úloha bola inšpirovaná videami na sociálnej sieti TikTok, v ktorých hráčov golfu uprostred odpalu vyrušili klaksónom. Účastníkom sa premietali „živé“ kamerové záznamy 30-ročného muža so slúchadlami na ušiach, ktorý hral Tetris. Účastníkom bolo povedané, že stlačením tlačidla môžu do jeho slúchadiel vyslať klaksón. Aj v tomto prípade bola úloha reálne neškodná, pretože všetky zábery muža boli vopred nahrané.

Pred úlohami a po nich účastníci uvádzali vlastnú úroveň potešenia na škále od jedna do päť a výskumníci merali rozdiely. Celkovo odborníci zistili, že všetky tri črty temnej triády boli spojené so zvýšeným sadistickým potešením, ale žiadna z nich nebola silnejšia ako psychopatia. „Psychopatia vykazovala najsilnejšiu súvislosť so získavaním potešenia z ubližovania iným,“ vysvetľujú výskumníci.

Sadizmus je rozšírenejší, ako sme si doteraz mysleli

Pôžitok z mletia chrobákov pozitívne súvisel aj s chladnokrvnosťou - podfaktorom psychopatie. „Chladnokrvnosť zachytáva hlavný aspekt psychopatie, a to nedostatok súcitu s obeťami a ľahostajnosť voči ich utrpeniu,“ dodávajú. Historicky sa sadizmus „skúmal predovšetkým v kontexte sexuálneho sadizmu a kriminálneho správania“, tvrdí tím a cituje predchádzajúce štúdie. Táto štúdia však naznačuje, že ide o rozšírenú tendenciu.

Zaujímavé je, že vzorku účastníkov tvorili prevažne ženy (88 žien oproti 32 mužom), hoci predchádzajúci výskum naznačuje, že ženy majú tendenciu byť menej sadistické. Navyše mnohí účastníci boli študenti spoločenských vied, ktorí môžu byť menej sadistickí alebo opatrnejší pri agresívnom konaní.