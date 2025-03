Šéf OSN: Vo svete naberajú majstri mizogýnie na sile, sebavedomí a vplyve

Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok odsúdil obmedzovanie práv žien, ktoré podľa jeho slov schvaľujú niektorí svetoví lídri. Urobil tak na výročnom zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien (CSW), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Jed patriarchátu sa vrátil, a vrátil sa s pomstou, pričom brzdí činy, ničí pokrok a mutuje do nových a nebezpečných foriem,“ vyhlásil Guterres bez pomenovania konkrétnej krajiny čí lídra. Zasadnutie sa konalo 30 rokov po konferencii OSN v Pekingu, kde sa dohodol plán na posilnenie rodovej rovnosti.

„Všade vo svete naberajú majstri mizogýnie na sile, sebavedomí a vplyve,“ vyhlásil šéf OSN. Zároveň zdôraznil, že pokrok v oblasti vzdelávania a znižovania materskej úmrtnosti je ohrozený. „Vidíme to na žlči, ktorá sa vrhá na ženy v online priestore. Vidíme to na pokusoch o obmedzenie ich základných ľudských práv a slobôd. A vidíme to aj na lídroch, ktorí s potešením predhadzujú rovnosť vlkom,“ zhodnotil Guterres.

Generálny tajomník sa k téme vyjadril v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa útočí na programy rozmanitosti, afganské úrady hnutia Taliban čelia kritike pre zaobchádzanie so ženami a mnohé ďalšie krajiny obmedzujú ich práva. „Na celom svete sa dostávajú do úzadia ťažko vydobyté úspechy,“ poukázal Guterres.

„Útočí sa na reprodukčné práva a zavrhujú sa iniciatívy za rovnosť. Medzitým nové technológie vrátane umelej inteligencie vytvárajú nové platformy pre násilie a zneužívanie, normalizujú mizogýniu a online pomstu,“ upozornil. Zároveň vyzval na „prijatie opatrení pre ženy na zabezpečenie plnej, rovnocennej a zmysluplnej účasti a vedenia rozhodovacích procesov, a to na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach života“.

Šéf OSN ozrejmil, že opatrenia, ako sú kvóty, cielené vymenovania a podpora rodovej rovnosti, sa osvedčili. „Krajiny a spoločnosti by ich mali využívať,“ dodal Guterres.