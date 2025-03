Česko zakázalo prevoz zvierat z Maďarska, na hraniciach so Slovenskom budú kontroly

Prevoz akýchkoľvek zvierat z Maďarska do ČR je zakázaný, aby sa zabránilo zavlečeniu infekcie do tamojších chovov. Od polnoci z pondelka na utorok (11. 3.) budú prevozy zvierat kontrolovať na hraniciach so SR inšpektori Štátnej veterinárnej správy (SVS), polícia aj colníci. V pondelok to oznámilo české ministerstvo poľnohospodárstva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

SVS prijala prvé opatrenia už minulý týždeň v piatok (7. 3.) a zakázala prepravu zvierat z Maďarska a Slovenska s výnimkou prepravy zvierat zo SR priamo na bitúnky. Podľa aktualizovaných opatrení bude prevoz podmienený certifikátom, čo platí aj v prípade dovozu živočíšnych produktov. „Ak ho nebudú mať, tak na územie ČR nebudú vpustení,“ citoval českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného server iDNES.cz.

Český policajný prezident Martin Vondrášek spresnil, že na najfrekventovanejších hraničných priechodoch so SR polícia počíta s nepretržitou kontrolou, na ostatných budú náhodné.

„Prepravcovia budú musieť hlavne umožniť kontroly a na vyžiadanie predložiť doklady o dezinfekcii vozidla pred nákazou zvierat a tiež doklady k prepravovaným zvieratám. V prípade potreby umožnia inšpektorom odber vzoriek a po skončení prepravy budú opäť musieť dezinfikovať vozidlá,“ povedal Výborný na tlačovej konferencii.

Aby sa znížilo riziko zavlečenia infekcie do chovov, nesmú do nich podľa ministra vstúpiť ľudia, ktorí boli v posledných 21 dňoch v Maďarsku. Riaditeľ SVS Zbyněk Semerád dodal, že ak sa nákazová situácia v Maďarsku, prípadne na Slovensku nezhorší, kontroly budú trvať minimálne 21 dní.

Slintačka a krívačka je vírusové ochorenie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, prasiat a iných párnokopytníkov. Vírus sa ľahko prenáša dotykom a vzduchom a dokáže rýchlo napadnúť celé stáda. Ľudia ho môžu ďalej rozširovať poľnohospodárskymi strojmi, obuvou, ošatením a pneumatikami vozidiel, ktoré s vírusom prišli do kontaktu. Úmrtnosť je zvyčajne nízka, nákaza však u zvierat vyvoláva horúčku, stratu chuti do jedla, nadmernú produkciu slín, pľuzgiere a ďalšie príznaky. Na území ČR sa choroba naposledy vyskytla v roku 1975.