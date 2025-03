Šimečka: S Migaľom sme sa zhodli, že Raši nie je dobrým kandidátom na šéfa Národnej rady SR

Hovorili o situácii v parlamente a o voľbe predsedu Národnej rady (NR) SR. Podľa Šimečku sa zhodujú na tom, že minister investícií a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši nie je dobrým kandidátom na predsedu parlamentu.

Šimečka tvrdí, že vláda je úplne paralyzovaná. „Ťahá nás preč z Európy a podhadzuje Rusku. Ohrozuje tak nielen našu prosperitu, ale aj bezpečnosť a všetko, čo sme všetci vyše 35 rokov budovali. O každú šancu zastaviť ich treba zabojovať a rokovať. Teraz sa láme, kam budeme patriť. To som dnes povedal aj poslancovi Migaľovi, ktorý spolu so svojimi dvoma kolegami, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom, môžu pomôcť rozhodnúť,“ napísal líder PS na sociálnej sieti. Na stretnutí s Migaľom bol okrem Šimečku aj predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci.

Nezaradený poslanec NR SR Samuel Migaľ na sociálnej sieti uviedol, že verí, že sa raz skončia „vojny koalície voči opozícii“ a že názor „druhej strany“ nebude považovaný za nesprávny bez toho, aby bol vypočutý. Podotkol, že poslanci v parlamente reprezentujú aj ľudí, ktorí ich nevolili.

„Dnes som mal veľmi dobrú debatu s lídrom opozície a šéfom poslaneckého klubu PS. Hovorili sme o aktuálnej vnútropolitickej situácii, o tom, ktoré témy nás spájajú a ktoré rozdeľujú. Faktom je, že veľké množstvo vecí, ktoré má koalícia v programovom vyhlásení, majú veľký prienik aj s programami opozičných strán a naopak,“ napísal Migaľ.

Poslanec vyhlásil, že v prípade, ak by sa mu s koalíciou nepodarilo nájsť mechanizmus, ako by ju mohol ďalej podporovať, chcel by medzi ňou a opozíciou aspoň „budovať mosty“. „A ak nájdeme spoločnú cestu, tak budem veľmi rád, ak budem môcť koaličných partnerov presviedčať, že je dôležité počúvať aj 'konkurenciu',“ dodal.

Funkcia predsedu NR SR je neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý nominoval svojho podpredsedu Richarda Rašiho. Predstavitelia koalície hovorili o tom, že by sa v najbližšej dobe mohla konať mimoriadna schôdza, na ktorej by sa volil šéf parlamentu a vyriešili by sa aj ďalšie personálne voľby. Opakovane tiež hovorili, že k voľbe môže prísť až po tom, čo bude dohoda koaličnej väčšiny poslancov na jednom nominantovi. K zvolaniu schôdze zatiaľ nedošlo.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend uviedol, že voľbu predsedu NR SR nateraz nepovažuje za rozhodujúcu. Zároveň upozornil, že pri tajnej voľbe sa môže stať všeličo. Nerozumie preto Rašimu, prečo chce podstúpiť dané riziko.