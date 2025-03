Skorumpovaný šéf ANS by mal podľa Mareka Krajčího skončiť, odstúpil by aj Valocký

Koaličný poslanec Jozef Valocký (Smer-SD) by na jeho mieste odstúpil z funkcie riaditeľa bardejovskej nemocnice. Poslanci o tom informovali v pondelok.

„Pán riaditeľ by mal minimálne abdikovať na pozíciu šéfa ANS, lebo on ich reprezentuje, neustále sa nám prihovára. Ako môžeme človeka, ktorý bol odsúdený za korupciu, vôbec brať vážne? Ako môžeme prijímať informácie od takéhoto človeka? Vyzývam aj ANS, aby si našli radšej iného šéfa,“ uviedol Krajčí. Poslanec zároveň dodal, že trest vo výške 10.000 eur je podľa neho nízky. Podotkol, že ako riaditeľ nemocnice sa naďalej môže uchádzať o verejné zdroje.

Koaličný poslanec Valocký vyhlásil, že na Petkovom mieste by z pozície riaditeľa nemocnice odstúpil. „Neviem, kto je zriaďovateľ tej nemocnice, tak pravdepodobne s ním pohovorí a bude sa to asi riešiť,“ dodal.

Poslanec opozičného PS Oskar Dvořák vyhlásil, že ak by bol Petko v jeho pôsobnosti, nie je riaditeľom nemocnice. Dodal však, že tieto personálne otázky sú v kompetencii neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Na toto nemám dosah ja ani štát,“ uviedol.

Najvyšší súd SR uznal Petka za vinného v staršom korupčnom prípade. Za prijímanie úplatku mu uložil peňažný trest 10.000 eur. Ďalší dvaja spoluobžalovaní boli uznaní za vinných z prečinu podplácania. Súd im uložil peňažné tresty vo výške 5000 a 3000 eur.

Obžaloba sa týkala zločinu prijímania úplatku, legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestného činu podplácania a poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podľa nej obžalovaní mali v súvislosti so zákazkami v rokoch 2005 až 2009 prijímať úplatky, a to aj vo forme stavebných prác či materiálov na nehnuteľnostiach. Firmám mali za to zabezpečiť stavebné zákazky v nemocnici. Celkové škody mali narásť na viac ako 621.000 eur.