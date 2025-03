Maškarová: Pri vyšetrovaní pandémie sa v 3 prípadoch začalo trestné stíhanie

Prvé stíhanie sa týka manažovania pandémie ako celku, a to za prečin marenia úlohy verejným činiteľom a za zločin všeobecného ohrozenia. V ďalších dvoch prípadoch je začaté trestné stíhanie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Týkajú sa nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v súvislosti so zriaďovaním mobilných odberových miest, (MOM) a v súvislosti s nákupom vakcín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Uviedla to v pondelok poverená prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová na pôde parlamentného zdravotníckeho výboru.

Maškarová informovala, že aktuálne má špecializovaný vyšetrovací tím rozpracovaných šesť trestných vecí, z ktorých bolo v troch prípadoch začaté trestné stíhanie. „Ďalšie tri veci sú v predprípravnom konaní, je v rámci nich vymedzené podozrenie z trestnej činnosti. Týkajú sa nákupu jedného milióna kusov testov vtedajším vedením štátnych hmotných rezerv bez právneho základu a nehospodárneho nákupu testov počas pandémie COVID-19, ich skladovania a likvidácie. Vo všetkých týchto troch trestných veciach ide o podozrenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ uviedla prezidentka PZ, ktorá je poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.

Preverovanie pandémie robí špecializovaný tím vo viacerých vyšetrovacích spisoch, keďže podozrenia smerujú k rôznorodej trestnej činnosti. Šéfka polície tiež informovala, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) mali viacero stretnutí s vedením Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR aj na pôde ministerstva zdravotníctva.

Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy na pôde výboru informoval o vykonaní kontrolných akcií súvisiacich z analýzou celého procesu manažovania pandémie. Navrhli rezortom, aby vypracovali legislatívu, ako sa správať počas mimoriadnych situácií. Navrhujú tiež centrálne obstarávanie vakcín. Andrassy to uviedol nielen v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19, no pripomenul aj, že povinné očkovanie detí je často na pleciach pediatrov a rodičov. NKÚ podľa neho nemal potrebné dáta a dokumenty napríklad pri preverovaní financovania MOM. Upozornil na potrebnú elektronizáciu údajov. Svoje zistenia NKÚ odstúpil OČTK.

Zdravotnícky výbor nebol v pondelok uznášaniaschopný, keďže neprišlo dostatok poslancov. Dohodli sa však na neformálnej diskusii. Okrem Maškarovej a Andrassyho prišiel na výbor aj splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko, riaditeľ úradu boja proti organizovanej kriminalite Maroš Kubala, ako aj zástupca z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.