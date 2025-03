Prezidentovi Asociácie nemocníc Slovenska uložili za prijímanie úplatku peňažný trest

Prezidentovi Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) a riaditeľovi bardejovskej nemocnice Mariánovi Petkovi uložil Najvyšší súd (NS) SR za prijímanie úplatku peňažný trest vo výške 10.000 eur. V prípade jeho úmyselného zmarenia dostal náhradný trest odňatia slobody v trvaní desať mesiacov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa NS Alexandra Važanová. Na prípad upozornil Denník N.

„Senát sa stotožnil so závermi Špecializovaného trestného súdu, pokiaľ ide o skutkové zistenia. V súlade s právnou úpravou účinnou od 6. augusta 2024 bola v prospech obžalovaných upravená právna kvalifikácia a rovnako zmiernené tresty,“ vysvetlila hovorkyňa.

Ďalší dvaja spoluobžalovaní boli uznaní za vinných z prečinu podplácania. Súd im uložil peňažné tresty vo výške 5000 a 3000 eur. Rovnako dostali aj náhradné tresty odňatia slobody v trvaní piatich a troch mesiacov v prípade, že by výkon ich peňažných trestov mohol byť úmyselne zmarený.

Obžaloba sa týkala zločinu prijímania úplatku, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestného činu podplácania a poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podľa nej obžalovaní mali v súvislosti so zákazkami v rokoch 2005 až 2009 prijímať úplatky, a to aj vo forme stavebných prác či materiálov na nehnuteľnostiach. Firmám mali za to zabezpečiť stavebné zákazky v nemocnici. Celkové škody sa mali vyšplhať na viac ako 621.000 eur.

Petka a ďalšie dve osoby uznal v decembri 2022 Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, za vinných z korupčných trestných činov. Petkovi vymeral dva roky s podmienečným odkladom na tri roky a peňažný trest vo výške 15.000 eur.