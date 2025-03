Tragická nehoda: Vodič zrazil chodca a ušiel z miesta nehody

Krátko pred druhou hodinou ráno došlo na štátnej ceste I/20 k smrteľnej zrážke 26-ročného chodca s doposiaľ neidentifikovaným motorovým vozidlom, pravdepodobne nákladným.

Podľa doterajších zistení vodič vozidla, ktoré smerovalo do Košíc, nedával dostatočný pozor na situáciu v cestnej premávke. V ľavom jazdnom pruhu narazil do chodca, ktorý sa v tom čase pohyboval v mieste, kde je chôdza zakázaná. Náraz bol taký silný, že mladý muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a zomrel na mieste nehody.

Zarážajúce je, že vodič si nesplnil svoju zákonnú povinnosť a z miesta nehody ušiel. Polícia po ňom intenzívne pátra a zároveň vyšetruje okolnosti tragédie. Či bol chodec pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ukáže až nariadená pitva.

Dopravná situácia a obmedzenia

Z dôvodu vyšetrovania bol úsek cesty I/20 v smere od Budimíra po košické krematórium dočasne uzavretý. Policajti odkláňali dopravu na iné trasy, čo spôsobilo rozsiahle kolóny pri vjazde do mesta, najmä zo smeru od Prešova a Michaloviec.

Výzvy polície vodičom aj chodcom

Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali zodpovedne a disciplinovane. Vodičom pripomína povinnosť prispôsobiť jazdu stavu vozovky, poveternostným podmienkam a najmä byť ostražití v miestach, kde sa pohybujú chodci.

Zároveň upozorňuje aj chodcov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, využívali priechody pre chodcov a vyhýbali sa nebezpečným úsekom. Dôležitá je aj viditeľnosť – reflexné prvky a svetlé oblečenie môžu výrazne znížiť riziko nehody.

Polícia zdôrazňuje, že v problematických úsekoch, kde chodci často prebiehajú cez cestu, bude vykonávať prísnejšie kontroly a nekompromisne postihovať porušovanie dopravných predpisov.