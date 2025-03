K strane SaS sa pridáva bývalý policajný prezident Štefan Hamran

Venovať sa podľa svojich slov chce najmä vnútornej bezpečnosti štátu. Do úvahy pripadá aj jeho vstup do strany. Na pondelkovej tlačovej konferencii to spolu s ním oznámil predseda SaS Branislav Gröhling.

„Treba (...) minimálne povolať späť tých policajtov, ktorí vedia odvádzať kus poctivej práce a nenechať vo funkciách a na vyšetrovateľských pozíciách tých, ktorých riadi len čistá pomsta a na súdoch ich obvinenia jednoducho sú spochybňované a padajú. Treba stabilizovať Policajný zbor,“ vyhlásil Hamran v kontexte jeho priorít, ak by sa SaS dostala do ďalšej vládnej koalície.

Hamran zdôraznil, že považuje SaS za stranu, ktorá má odborníkov a dokáže prinášať riešenia. Imponuje mu, že v nej pôsobia konzervatívnejší aj liberálnejší politici.

Predseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že strana pracuje na tom, aby voličom poskytla alternatívu voči súčasnej koalícii. Hamranove ekonomické pravicové zmýšľanie je podľa neho v súlade s postojmi strany. „Vnímal som, aj v ostatných rokoch, také vyjadrenie, že keď nastupoval na políciu, tak chcel posilniť Policajný zbor v rámci dôvery. Aby ľudia verili vo svoju bezpečnosť, lebo momentálne túto dôveru voči bezpečnosti nemáme,“ myslí si.