Trump je veľmi nepredvídateľný, vyhlásil grónsky premiér Egede pred voľbami

Trump začal ešte pred svojím januárovom návratom do Bieleho domu tvrdiť, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.

Svoje návrhy týkajúce sa Grónska americký prezident znovu potvrdil minulý týždeň v prejave pred oboma komorami amerického Kongresu, pričom argumentoval potrebou získať arktické územie z dôvodov národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Trump je podľa svojich slov presvedčený, že USA ostrov získajú „tak či onak“.

„Svetový poriadok sa na mnohých frontoch rúca - a prezident Spojených štátov, ktorý je veľmi nepredvídateľný - takým spôsobom, že sa ľudia cítia neisto,“ povedal dánskemu verejnoprávnemu rozhlasu grónsky premiér Egede.

Predvolebnej kampani v Grónsku podľa AFP dominovalo určenie, kedy by mohlo dôjsť k nezávislosti od Dánska. Trump v Kongrese povedal, že silne podporuje právo Grónčanov rozhodnúť sa o vlastnej budúcnosti. Spojené štáty by ich podľa neho privítali. Republikánov tým pobavil, podľa francúzskej agentúry to však mnohí Grónčania vnímali ako výsmech.

„Zaslúžime si, aby sa k nám správali s rešpektom, a nemyslím si, že americký prezident to v poslednom čase, odkedy nastúpil do úradu, robí,“ povedal Egede. Nedávne výroky a kroky Trumpa podľa grónskeho premiéra iba ukazujú, že sa „nechcete k (USA) priblížiť tak, ako ste to možno chceli v minulosti“.

„Nechceme byť Američanmi ani Dánmi, sme Grónčania. Američania a ich líder to musia pochopiť. Nie sme na predaj a nemôžeme byť jednoducho prevzatí. O našej budúcnosti budeme rozhodovať my v Grónsku,“ reagoval predtým Egede na Trumpovo vystúpenie v Kongrese.