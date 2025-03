Vážna nehoda na západe: Auto vo vysokej rýchlosti preletelo cez križovtaku

V nedeľu pred 17:00 hod došlo na križovatke na Ceste na Senec v Bratislave k čelnej zrážke dvoch áut. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na Facebooku.

Podľa polície vodič Renaultu vo vysokej rýchlosti vošiel do križovatky pri nákupnom centre, kde čelne vrazil do osobného auta značky Suzuki. Pri zrážke utrpel vážne zariadenia, previezli ho do jednej z bratislavských nemocníc.

"Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody je na mieste zhustená premávka, ktorú riadia dopravní policajti," uviedla polícia. Tá vyzvala vodičov na opatrnosť v danom úseku a využitie obchádzkovej trasy.